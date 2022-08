Mondial U20 : Les Bleuettes prennent l’eau d'entrée face au Nigeria

Group C and D action ends with Korea Republic, Nigeria, Japan and the USA atop their respective groups!#VamosJuntas pic.twitter.com/MX0XO5AiuC — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) August 12, 2022

La douche froide.L’équipe de France féminine U20 s’est inclinée face au Nigeria cette nuit pour son premier match lors de la Coupe du monde au Costa Rica. La rencontre a surtout été marquée par un énorme orage et une pluie battante qui ont provoqué une interruption pendant près d’une heure. Après la reprise, les Françaises ont dominé la première période sans pour autant prendre l’avantage. Les Bleuettes ont même failli prendre le match à la 80sur un but de la néo-Nantaise Jade Nassi, mais la VAR annulera finalement le but pour une faute sur la gardienne des. Et à force de manquer sa cible, on le devient soit même : c'est finalement l’équipe de Chris Danjuma qui trouve la faille à la 85grâce à Flourish Sabastine sur une erreur défensive tricolore.Dans l’autre match du groupe, la Corée du Sud a fait tomber le Canada (2-0). Des Canadiennes que les Bleuettes devront absolument battre ce dimanche pour rester en lice dans la compétition.De toute façon en France, on n'est jamais très fort en poule.