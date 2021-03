Mondial 2022 : des packs à 50 000 euros pour la finale

3

FG

Trois fois rien.Selon le Sun , la FIFA a dévoilé des packages pour être dans les gradins du Lusail Stadium lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar qui aura lieu le 18 décembre 2022. Pour la modique somme de 42 270 livres sterling (environ 48 900 euros), il vous sera possible de vous rendre dans un salon et déguster quatre plats accompagnés, au choix, de boissons non alcoolisées, mocktails (des cocktails sans alcool), cocktails (avec alcool !), champagnes, spiritueux, vins ou encore de bières. Le service sera accessible avant et après le match, ainsi qu’à la mi-temps. Petit bonus, le forfait inclut l’accès en tribune pour les demi-finales ainsi que le match pour la troisième place.Afin de profiter de ce pack luxueux, il vous suffit d’acheter au minimum deux billets pour un total de 42 270 livres sur la plate-forme MATCH Hospitality, partenaire officiel de la FIFA pour la vente de billets de la prochaine Coupe du monde, et passer un coup de fil à votre banquier pour débloquer votre PEL.À ce prix-là, il n’y a plus qu’à espérer que la finale ne se termine pas sur un vieux 1-0 tout pourri.