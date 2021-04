Monaco punit l'OL

Poussée dans les cordes en première période, l'AS Monaco a su se rebiffer pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe de France et éliminer l'OL, mercredi soir (0-2). Voilà les Monégasques avec une série de huit matchs sans encaisser le moindre but dans les poches.

86

Pousser le bouchon...

... le voir exploser

Olympique lyonnais (3-4-3) : Pollersbeck - Diomandé, Marcelo, De Sciglio - Dubois (Ozkacar, 80e), T. Mendes (B. Guimarães, 76e), Caqueret, Bard - Depay (Aouar, 69e), Paqueta (Slimani, 69e), Cornet (Toko-Ekambi, 69e). Entraîneur : Rudi Garcia.



AS Monaco (4-4-2) : Majecki - Aguilar, Disasi, Badiashile, C. Henrique - Diop (Golovin, 15e), Fofana, Tchouaméni, Ballo-Touré (Sidibé, 64e) - Ben Yedder (Geubbels, 82e), Volland (Martins, 82e). Entraîneur : Niko Kovač.

Par Maxime Brigand

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce n'est plus le petit frisson sympathique du début de saison qui nous faisait dresser les poils, c'est désormais une tempête tropicale qui, tous les trois jours, vient transformer les crânes en autocuiseurs et confirmer que la France du foot vit bien une fin de saison de haut suspense. Le Lyon-Monaco du soir était excitant sur le papier, il l'aura aussi été sur la pelouse, alors que les Lyonnais viennent de démarrer une parenthèse de onze jours brûlants qui vont plus clairement définir ce qu'ils méritent vraiment cette saison. Ces onze jours vont également être un repère pour l'AS Monaco de Kovač, transfigurée depuis sa défaite de l'automne au Groupama Stadium et repassée mercredi soir dans le salon des Gones pour valider sa bonne forme du moment (0-2).Les douze premières secondes sont monégasques, Volland profitant de sa première foulée pour venir s'empaler sur Lucas Paqueta. Un message ? Non, d'abord un leurre : habitué à voir ses hommes mettre des torgnoles depuis plusieurs semaines, Niko Kovač voit dans un premier temps son gang se faire éteindre par la drôle de défense à cinq dépliée sur le gazon par Rudi Garcia (une copie de l'approche d'un Strasbourg victorieux face aux Monégasques il y a quelques semaines) et l'OL se faire plaisir entre les lignes. En démonstration, le duo Caqueret-Depay joue avec un cure-dent calé sous la canine et s'éclate à faire démarrer des vagues entre les mandales distribuées. Bien décalé côté gauche par Memphis Depay, Melvin Bard allume d'abord Radoslaw Majecki et voit ensuite le capitaine batave offrir à Paqueta une balle d'ouverture du score en or que le danseur brésilien croise trop. Les Lyonnais mordent, piquent et mettent du rythme, Maxwel Cornet fait tourner la tête de Caio Henrique et vient même fêter l'expulsion de son coach en canardant le poteau gauche monégasque. On se dit alors que l'OL s'apprête à faire péter le bouchon, mais Majecki va de nouveau être sauvé par l'un de ses deux bois sur une tête de Marcelo, puis par sa barre au bout d'une subtile reprise de Caqueret. En fin de première période, après un énième numéro de Depay, Cornet lâche une nouvelle flèche, cassée sans souci par le dernier rempart princier. Niko Kovač, délesté de Diop sur blessure en début de match et de Jovetić dès l'échauffement, s'arrache la mèche.Que faire de cette situation ? Le technicien croate ne se pose aucune question et voit enfin ses gars bomber le torse au retour des vestiaires, malgré un but refusé à Maxwel Cornet pour une histoire de centimètres. Et la bascule : sur le mouvement suivant, Sinaly Diomandé vient essuyer l'une de ses pompes sur le crâne de Ballo-Touré, prend la porte et laisse Ben Yedder ouvrir le score sur penalty. Dans la foulée, chaque duel devient une étincelle et un prétexte à sortir les châtaignes, alors que Pollersbeck sauve d'abord l'OL sur une nouvelle tentative de Wissam Ben Yedder après une belle déviation de Volland, avant de s'incliner sur un missile envoyé sous la barre par le bison allemand. Dos au mur, les Lyonnais tentent de se débattre, mais Paqueta, très brouillon mercredi soir, balance un coup franc largement hors cadre, alors que Depay s'effondre sur la pelouse du Groupama Stadium après un arrache de maillot de Fofana non sifflé et que Garcia dégaine un triple changement à vingt minutes de la fin. En vain : malgré une bonne occasion pour Aouar, bien sauvée par Majecki, l'OL est éjecté de la Coupe de France aux portes du dernier carré et laisse l'AS Monaco, notamment portée par un Tchouaméni encore impeccable, s'offrir une nouvelle nuit sans but encaissé. Là aussi, ce n'est plus un petit frisson, mais une confirmation : ce Monaco est une tornade.