Monaco, plus jeune équipe d’Europe en moyenne

Youngest teams: @AS_Monaco leads the big-5⃣ league table Six @Ligue1UberEats teams in the top including @ASSEofficiel & @OM_Officiel Data for teams in 7⃣2⃣ leagues worldwide in the @CIES_Football Weekly Post https://t.co/CZjaDvpoLY pic.twitter.com/P5SQ0OqkTa — CIES Football Obs (@CIES_Football) September 27, 2021

La classe biberon est sur le Rocher.Dans sa traditionnelle lettre hebdomadaire, la 379ce lundi, le CIES s’est penché cette fois sur les équipes les plus jeunes du monde. Un premier classement a été établi à partir de la moyenne d’âge des titulaires alignés par 72 équipes. Et cocorico, une équipe française est devant. Monaco est la formation la plus jeune d’Europe depuis le début de la saison avec une moyenne d’âge de 24,31 ans au coup d’envoi. Les Monégasques devancent le Bayer Leverkusen (24,64 ans) et l’AS Saint-Étienne (24,74 ans). En tout, six équipes françaises figurent de ce top 10 (Brest, Marseille, Reims, Nice). La Ligue des talents porte bien son nom.Le CIES a ensuite classé les équipe qui utilisent le plus de U21. Battu par Monaco dans l’exercice précédent, le Bayer Leverkusen est devant sur celui-ci, avec 23,5% des minutes disputées par des joueurs de moins de 21 ans. Si le Barça termine deuxième (22,7%), la France est tout aussi impressionnante à ce petit jeu-là, avec huit équipes dans le top 15. Sur les deux tableaux, Clermont est le mauvais élève de l’Hexagone avec la moyenne d’âge la plus élevée du championnat (27,96 ans) et absolument aucune minute octroyée à un U21.L’Auvergne, c’est pas pour les minots.