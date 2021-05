Monaco garde le rythme face à Rennes

Létale en première période, beaucoup plus empruntée ensuite, l'ASM a dompté Rennes avec un zeste de réussite. De quoi permettre aux Rouge et Blanc de conserver leur troisième place en Ligue 1.

5

Duel de charme

Un coup de tête, mais un coup pour rien

AS Monaco (3-4-3) : Lecomte - Maripán (Disasi, 62e), Badiashile, Sidibe - Henrique, Martins (Diatta, 71e, Fofana, Tchouameni - Golovin (Matazo, 71e, Ben Yedder (Ballo-Touré, 83e, Volland (Aguilar, 83e. Entraîneur : Niko Kovač.



Rennes (4-3-3) : Gomis - Maouassa (Truffert, 67e, Aguerd, Da Silva, Traoré - Tait, Camavinga (Guirassy, 46e), Nzonzi - Bourigeaud, Doku (Del Castillo, 67e, Terrier (Nyamsi, 87e. Entraîneur : Bruno Genesio.

Il faut croire qu'il ne leur en faut vraiment pas beaucoup. Plus précisément, une occasion et demie. Suffisant pour marquer deux buts et dominer des Rennais qui n'auront commencé à jouer au ballon qu'en seconde mi-temps. L'ASM aura été avare en spectacle au Louis-II ce soir, mais ça, Niko Kovač s'en cogne sûrement, alors que ses poulains confirment décidément leur excellente fin de saison.Ce dimanche soir, Monégasques et Rennais se disputent les charmes de la Princesse Europe. Les Asémistes, qui ont une place en C1 à conquérir, osent s'avancer un peu plus franchement sur la piste de danse, lancés par un pressing turbo et une certaine maîtrise du ballon. Rennes, qui n'a pas perdu espoir de fricoter avec la C3 la saison prochaine, choisit plutôt d'attendre son tour sur le canapé. La seule fois où les Bretons décident de partir en masse à l'abordage, ils sont punis par un Ben Yedder comme souvent bluffant de facilité à la finition. Mis sur orbite par une passe bien sentie de Golovin, le meilleur buteur de l'ASM ajuste Gomis d'un piqué du gauche subtilement placé. Dur pour Rennes, qui ne raffermit pas ses avances par la suite. Les Bretons, plombés par un milieu Tait - Camavinga - Nzonzi fadasse, multiplient les passes en retrait et brassent beaucoup de vide. Tout le contraire d'Aleksandr Golovin, dont le tir aux 20 mètres contré par Da Silva trompe à nouveau Gomis, poissard sur le coup.Pomponnés par l'entrée en jeu de Guirassy, les Bretons montrent un visage plus séduisant dans le second acte. Monaco croit un peu trop tranquillement pouvoir mener sa barque, si bien que Del Castillo va se charger de ramener le radeau monégasque en eaux troubles. L'ailier droit fait des misères sur son aile et centre pour Bourigeaud, dont la tête - cadrée, mais peu appuyée - est déviée dans ses propres filets par un Disasi maladroit. Pas forcément immérité, alors que l'entrejeu rennais retrouve enfin de la verticalité et des idées, même si les Rouge et Noir ne sont pas forcément beaucoup plus inspirés à la finition. Finalement, les gars de Genesio commencent à tirer la langue, et Damien Da Silva se chope même un rouge, après avoir salement charcuté Fodé Ballo-Touré en fin de match. Voilà qui permet à l'ASM de finir sereinement la rencontre et de poursuivre sa quête vers des hauteurs européennes que les Rouge et Blanc chatouillent désormais de très près.