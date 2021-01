Milan garde le rythme, Zlatan s'offre un doublé

1

Cagliari (4-3-2-1) : Cragno - Zappa (Pavoletti, 79e), Godín, Ceppitelli, Lykogiannis - Nainggolan, Marin, Duncan (Oliva, 69e) - João Pedro, Pereiro (Sottil, 59e), Simeone (Cerri, 80e). Entraîneur : Eusebio Di Francesco.



Milan (4-2-3-1) : Donnarumma - Calabria, Kjær (Kalulu, 45e), Romagnoli, Dalot - Kessié, Tonali (Méité, 72e) - Castillejo, Brahim Diaz (Conti, 83e), Hauge (Saelemaekers, 66e) - Ibrahimović. Entraîneur : Stefano Pioli.

En déplacement à Cagliari, en clôture de la 18journée, Milan a pu compter sur son géant suédois de retour de blessure et titulaire pour décrocher un treizième succès en championnat cette saison (2-0).Souvenez-vous, c'était le 11 janvier 2020 : Zlatan Ibrahimović faisait son retour en tant que titulaire en Serie A sous le maillot duet ouvrait son compteur dans « son » nouveau Milan pour une victoire deux buts à zéro. Rebelote ce lundi soir : bien lancé par Brahim Díaz quelques minutes après le coup d'envoi, Ibrahimović est bousculé maladroitement par Charálampos Lykogiánnis dans la surface sarde et se fait justice lui-même sur penalty. S'il voit son copain Simon Kjær sortir sur blessure à la pause, Zlatan a faim et s'offre même un doublé, au retour des vestiaires, à la suite d'une longue et belle ouverture de Davide Calabria. Un deuxième pion validé après vérification de la VAR, où Zlatan est bien couvert du bout du pied par... Lykogiánnis.Le match s'emballe alors un peu, et Cagliari, jusque-là timide, réagit. Giovanni Simeone, magnifiquement trouvé par João Pedro au cœur de la surface milanaise, pense réduire le score, mais trouve un immense Gigio Donnarumma sur sa route. Alexis Saelemaekers, entré autour de l'heure de jeu tout comme Souhaliho Meité - l'ancien Lillois disputait, lui, ses premières minutes chez les-, est exclu au bout de neuf minutes et met Milan dans la panade. Pour preuve : lesauraient dû bénéficier d'un penalty sur une faute pourtant évidente commise par Brahim Díaz sur Riccardo Sottil, Donnarumma a dû s'employer en sortant une nouvelle parade de classe sur une tête puissante d'Alberto Cerri, mais Milan a tenu le choc. Et reste donc en tête de la Serie A devant l'Inter.