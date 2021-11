Messi et Paredes bien présents dans la liste de l’Argentine

#SelecciónMayor Estos son los futbolistas citados ? por el entrenador @lioscaloni para la próxima doble fecha de Eliminatorias ?? pic.twitter.com/0zpgfAtjMX — Selección Argentina ?? (@Argentina) November 3, 2021

Objectif Mondial 2022.Sujet à quelques pépins physiques depuis sa signature au Paris Saint-Germain, Lionel Messi figure bel et bien dans la liste des 34 joueurs appelés par Lionel Scaloni pour les rencontres face à l’Uruguay et au Brésil les 13 et 17 novembre prochains. Absent ce mercredi en Ligue des Champions contre Leipzig (2-2) , laest actuellement touché aux ischio-jambiers et au genou mais le PSG n’a pas encore précisé la durée de son indisponibilité. Leandro Paredes est lui aussi convoqué dans la sélection alors qu’il n’a plus joué avec Paris depuis le 25 septembre dernier, victime d’une lésion du quadriceps. Son retour était prévu après la trêve internationale.Dans sa liste élargie, Scaloni a appelé un troisième Parisien en la personne d’Ángel Di María. Sinon, sept joueurs font leur apparition pour la première fois : Matías Soulé (Juventus U23), Thiago Almada (Vélez Sarsfield), Exequiel Zeballos (Boca Juniors), Cristian Medina (Boca Juniors), Federico Gomes Gerth (Tigres), Gaston Ávila (Rosario Central) et Santiago Simón (River Plate). L’Argentine est actuellement deuxième de son groupe dans la zone sud-américaine, à six longueurs du Brésil. À cinq journées de la fin des qualifications,pourrait valider son ticket pour la prochaine Coupe du Monde dès ce rassemblement.De quoi faire jouer Messi et Paredes, même sur une jambe.