Messi-Barça, un bras de fer en carton

Désireux de mettre les voiles, Lionel Messi va finalement rester sous la contrainte au Barça. Une décision que l’intéressé prend avec une certaine amertume, mais qui démontre que le début de querelle engagé avec son club formateur était un non-sens total pour les deux parties.

2

Vidéo

Bartomeu dans le viseur

La différence entre vouloir et pouvoir

Par Antoine Donnarieix

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Une pièce vide, deux chaises éloignées dans le respect des gestes barrière, un journaliste en tenue citadine à gauche et un sextuple Ballon d’or en combo short-tatanes à droite. Voilà la scène à laquelle étaient pendus des milliers de fans du FC Barcelone, de Lionel Messi et de feuilletons haletants à 18 heures pétantes ce vendredi. C’est sur le compte Youtube du médiaet sous les questions de Rubén Uría que l'Argentin s’est exprimé pour la première fois après être resté sous silence pendant dix jours. La raison ? Son intention de quitter le Barça à la fin d’une saison 2019-2020 ponctuée par une gifle dévastatrice face au Bayern Munich (2-8) , reconnaît alorsUne bonne nouvelle, car depuis dix jours, la pêche aux informations est devenue nécessaire au milieu d’un océan de rumeurs.Le numéro 10 barcelonais a d'abord précisé la raison de sa tentative d’infidélité., confirme Messi.D’entrée de jeu, Lionel Messi frappe fort en direction de Josep Maria Bartomeu comme un lion enfoncerait ses crocs dans la chair d’une gazelle.Mais ce n’est pas tout., estime l’Argentin.Pris pour cible par les uns, bu comme une parole d’évangile par les autres, Messi met dans les cordes les personnes qui l’empêchent d’agir comme il l’entend. Pourtant, l’intéressé ne compte pas poursuivre le combat.(700 millions d’euros, N.D.L.R.)C’est sans doute le plus triste scénario d'une souveraineté temporaire du Barça sur Messi, mais cela devait logiquement se terminer ainsi.D’un côté comme de l’autre, céder à la tentation d’une bataille juridique n’arrangeait absolument personne : ni le clan Messi qui aurait écorné son image en mondovision à seulement un an de la fin de son bail au Barça, ni le FC Barcelone qui doit très rapidement se concentrer sur l’aspect sportif pour réaliser un exercice 2020-2021 digne de son rang après une saison blanche., assure Messi.Fin du malentendu.Si Messi va donc reprendre le chemin de l’entraînement après avoir passé les tests obligatoires au préalable, Bartomeu ne devrait toutefois pas sauter au plafond en coulisses. Les multiples humiliations subies sur le terrain, les gestions économiques déplorables et les scènes d’envahissement des travées du Camp Nou par des fans excédés sont toujours ancrées dans les mémoires. À ce titre, lestrépignent d’impatience à l’idée de voir le chef d’entreprise quitter la présidence en mars prochain. Malgré les efforts de certains d’entre eux, la motion de censure lancée à l'encontre de la direction du Barça ne devrait pas avancer son départ. En fin de compte, si une partie est parvenue à minimiser les dégâts sur le court terme durant ces dix jours de fièvre, cela reste le FC Barcelone. Rendez-vous dans un an...