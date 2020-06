Mbappé toujours en tête des joueurs les plus chers au monde d'après le CIES

QC

Selon le CIES, un Kylian Mbappé = un Mohammed Salah + un Bernardo Silva. Dans sa lettre hebdomadaire n°299 , l'Observatoire du football se concentre, sur base de son algorithme, sur les 100 joueurs aux plus grandes valeurs de transfert. Comme l'an passé , Kylian Mbappé trône au sommet de la liste avec une valeur estimée à 259,2 millions d'euros. Le podium est complété par deux anglais : Raheem Sterling (194,7 millions d'euros) et Jadon Sancho (179,1 millions d'euros). Sont aussi présents dans le Top 10 : Trent Alexander-Arnold, Marcus Rashford, Mohammed Salah, Sadio Mané, Antoine Griezmann, Alphonso Davies (plus jeune joueur du top 20) et Harry Kane. Au total, 22 joueurs sont estimés à plus de 100 millions d'euros.En ce qui concerne les championnats, la Premier League écrase littéralement la concurrence avec 43 joueurs présents dans le classement. C'est deux fois plus que la Liga, deuxième championnat le plus représenté avec 21 joueurs. La Bundesliga (16 joueurs) et la Serie A (12 joueurs) se suivent de près. Encore une fois, la Ligue 1 est la cinquième roue du carrosse avec sept autres joueurs que Mbappé : Marquinhos, Neymar, Aouar, Osimhen, Dembélé, Verratti, et Ikoné.Un classement où Cristiano Ronaldo est devancé par Victor Lindelöf.