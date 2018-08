Mbappé, started from the top

Kylian Mbappé sera de retour ce samedi sur les pelouses de Ligue 1, du côté de Guingamp. En champion du monde, mais toujours en conquérant.

Pourquoi choisir ?

Tous les chemins passent par le Roudourou

Par Chris Diamantaire

Le 13 août 2017, le Roudourou aimantait déjà les yeux du monde. C'était là aussi la deuxième journée de Ligue 1 et un PSG en reconquête se présentait pour la première fois avec sa stardans la petite ville bretonne. Kylian Mbappé était encore sur son rocher pour une paire de semaines et Neymar incomparable dans l'attention suscitée sur et en dehors du terrain. C'était presque hier. Un an plus tard, Neymar est toujours une incommensurable star, mais les regards loucheront sans doute un peu, voire se détourneront éhontément pour scruter le retour d'un champion du monde. Un joueur qui n'avait fait « que six mois » au haut niveau il y a encore une saison. C'était mal cerner le désir d'éternité du bonhomme.Si la guerre d'ego annoncée aura peut-être lieu un jour, il n'y a aucun intérêt à spéculer dessus. Et les risques qu'elle éloigne Mbappé de la voie qu'il trace de match en match semblent paradoxalement assez faibles. Car l'ancien joueur de l'AS Monaco n'a jamais cessé de montrer qu'il avait faim et qu'on ne mangeait pas dans son plat, sans que ça ne l'empêche d'être un bon convive. Être rassasié à son âge serait certes impoli, mais il en a fallu beaucoup moins à certains pour perdre l'appétit. Dans la foulée du titre mondial, aussi conscient de la hauteur des cimes que de sa capacité à s'en rapprocher, il déclarait, serein : «(...)(...)Thomas Tuchel se tient prêt à lui éviter les mauvais virages. Le nouvel entraîneur du PSG s'est déjà épargné le piège des statuts ébranlés, assurant que Neymar était son «» et laissant Mbappé à son évolution naturelle, aussi fulgurante soit-elle : «» Une tempérance très germanique, qui contient tout de même un message en creux : le jeune champion du monde a certes été l'auteur d'un très bon exercice 2017-2018 sous les couleurs parisiennes, mais son aura s'est en grande partie construite loin du Parc des Princes. Là où le rêve est le plus grand.Ce samedi après-midi, Kylian Mbappé retrouvera le quotidien de la Ligue 1. Il n'est pas si désagréable, mais il faudra le magnifier en attendant de nouveaux Everest. Ici est sans doute le plus grand défi du prodige de Bondy. Ces petits combats anodins de tous les instants où s’affûtent les lames, qui traînent en longueur jusqu'au printemps, quand vient l'heure de couper les têtes couronnées. «» s'amusait Vadim Vasilyev au micro de RMC Sport mercredi, en marge de la Supercoupe d'Europe. Kylian Mbappé a préféré inventer de nouveaux rêves chez lui plutôt que de perpétuer la réalité des autres ailleurs. C'est là sa grandeur. On attend désormais qu'il soit à la hauteur de lui-même partout, du monde à l'Europe via le Roudourou. Et si jamais l'idée saugrenue de redevenir par instants un gamin de dix-neuf ans s'immisçait dans ses ambitions parfaites, sans doute même qu'on le lui pardonnerait.