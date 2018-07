Chabert, label et la bête

La tâche et le cercle fructueux

« Si vous demandez à Paris : "Béziers ?" Les mecs vous répondent Robert Ménard ou le rugby. Maintenant, on va pouvoir aussi parler de foot, c'est une grosse fierté. »

« Quand vous regardez la Ligue 2, c'est une petite Ligue 1 et au milieu, y'a Béziers. On fait tâche et on est contents de faire tâche. Maintenant, tout ce qu'on a vécu depuis quelques semaines, c'est presque du pipi du chat parce que ce que je veux moi, c'est prendre des points. »

Conseiller à Pôle Emploi

« Soit tu prends le poste, soit tu dégages »

« Lorsque j'ai passé ma visite médicale, on m'a trouvé une tumeur dans la moelle épinière. On m'a opéré en urgence, j'ai failli mourir... J'ai commencé à entraîner tôt parce que je ne pouvais plus jouer, tout simplement. »

Par Maxime Brigand

Propos recueillis par MB

Il faut imaginer la bête, poil court, barbe taillée, fumante. Mathieu Chabert a débarqué au printemps dernier, au stade de Sauclières de Béziers, pour voir. Voir ce que ses gars avaient dans le bide, voir jusqu'où il pouvait les emmener, voir où il allait écrire le prochain chapitre de sa propre histoire, aussi. Le 11 mai 2018, l'entraîneur de 39 ans a regardé ses joueurs dans les yeux et les a placés face à un bout de papier. C'est de la routine, un truc de coach : le match à venir, une causerie d'avant-match, onze noms couchés sur une feuille blanche. Il raconte : «» Quatre-vingt-dix minutes plus tard, la marmite s'est renversée : l'AS Béziers a secoué Les Herbiers (4-1) et tamponné son retour en deuxième division, trente-et-un ans après en avoir été éjectée. En 1987, Chabert avait huit ans.De Béziers, le bonhomme connaît tout. Sauf ça : un match de foot pro, dans la ville. «, confie Mathieu Chabert, installé sur le banc de l'équipe première de la ville depuis décembre 2015.» Le gaillard y a ses réflexes, ses amis, sa vie recluse-ouverte. Lorsqu'il déconnecte, il reste chez lui ou va à la plage. Ce jour-là, il profite aussi de sa fille et doit «» pour la déposer chez le coiffeur. Dans deux jours, c'est la première journée de Ligue 2 : Béziers est à Nancy, vendredi soir, et change de monde. Comment le réalise-t-on ? «, répond Chabert.La méthode Chabert : un ensemble participatif avec au-dessus un président, Gérard Rocquet, une pile de bénévoles (Béziers est monté en Ligue 2 avec aucun salarié administratif), un analyste vidéo hier en emploi d'avenir et aujourd'hui passé en temps complet, des préparateurs physiques qui commencent à bosser avec des GPS, un ancien capitaine du club, Guillaume Bessamba, dans le rôle du «» , un tutoiement de rigueur. «» , glisse le coach de trente-neuf ans, plus jeune représentant de sa confrérie en deuxième division cette saison. À l'issue de la saison 2016-2017, le club a bouclé le National en huitième position.Derrière ? «» Cet été, l'AS Béziers a vu partir Ibrahim Sissoko à Lorient et revenir dans la foulée en prêt. Au rayon des arrivées, de l'expérience : Ousmane Sidibé, MehdiMostefa... Et une volonté d'être d'attaque tout de suite, le club ne pouvant se permettre le luxe de n'être «» : «Mathieu Chabert croit en son destin : c'est impossible, en foot, le hasard n'existe pas. Alors, c'est quoi le secret ? Ce type sait où il plonge - «» -, comment il plonge et d'où il plonge. Soit, de loin, d'une vie qui raconte l'histoire d'un mec né à Béziers et dont la courbe s'est fendue en 2002. Chabert est alors à Istres, il est gardien de but, et s'apprête à signer pro. «» Ça a commencé dans la région, puis surtout à Saint-Chignan, club dirigé à l'époque par le président actuel de l'AS Béziers, Gérard Rocquet.Mathieu Chabert y dirige alors des joueurs comme Jean-Luc Escayol et Franck Histilloles, gratte quelques bons résultats et se fait finalement virer. Dans la foulée, il poursuivra son apprentissage à Sète et reviendra finalement à Béziers, où il récupère l'équipe réserve tout en poursuivant son job de conseiller à Pôle emploi en parallèle. Aujourd'hui, il est passé en disponibilité mais garde en tête «» .Le passage en première ligne est intervenu il y a maintenant un peu moins de trois ans. À l'hiver 2015, l'AS Béziers patine en National et l'entraîneur de l'équipe première, Xavier Collin, dont Chabert aura été l'adjoint, prend la porte. Le président Rocquet vient le voir : «» Mathieu Chabert est un loyal mais saute sur l'occasion : «» Jusqu'à la Ligue 2, donc, et au bout de quelques retouches de management amenées par un homme qui cite Carlo Ancelotti en référence et qui a été sélectionné en avril pour intégrer la session actuelle du brevet d'entraîneur professionnel de football(BEPF), plus gros diplôme du circuit. Ce qu'il dira à ses joueurs, vendredi soir, à Nancy, est déjà écrit : «» Ce sera dans tous les cas un nouveau choc, un énième saut dans le vide : la bête est prête.