Marquiboss

« L'âme de l'équipe »

« Il faut que des mecs comme Marquinhos prennent de la place dans un effectif, qu’il soit capitaine. Dans une équipe de foot, on a besoin de ces joueurs qui captent les énergies positives, car quand ça va mal, c’est sur eux qu’on se repose, pas sur ceux qui ne pensent qu'à eux. »

Sincère jusqu'au bout des ongles

Quel plaisir Un grand honore et une grande fierté pour moi et toute ma famille! Lancement du 3e maillot, victoire et le plus beau tifo de toute la vie! Merci @PSG_inside , merci les supporters et merci @nikefootball pic.twitter.com/9CUxDVUoKT — Marcos Aoás Corrêa (@marquinhos_m5) September 14, 2019

Paris pour la vie ?

« Pour que l’organisation défensive soit parfaite, tu dois traiter une multitude d’informations spatio-temporelles. Défendre, c’est mental. Parfois, j’ai tellement de choses à l’esprit que je finis les matchs avec des maux de tête. Je ne veux pas qu’on me parle, je veux juste être tranquille, débrancher. »

Par Andrea Chazy

Un cri du cœur est souvent bourré d'excès. Il résonne dans les têtes, dégouline de passion et de sincérité. Regroupés dans la tribune Auteuil du Parc des Princes vendredi soir, les ultras du PSG sont tendus comme des piquets et crient leur ras-le-bol. Le match du soir, bouclé par une victoire face à Rennes (1-0), est au second plan. Les supporters parisiens ont la direction de leur club dans le viseur, mais aussi la qualité du jeu proposé par leur équipe depuis quelques mois. Au milieu d'un torrent de reproches, cependant, deux lanternes s'agitent. La première met en lumière Aminata Diallo, dont le nom a été injustement sali dans l'affaire Hamraoui . La seconde rend hommage au numéro 5 du PSG :. Si le Collectif Ultras Paris n'a pas le monopole de la pensée, difficile de le contredire sur ce point : le Brésilien est bien le seul homme, peut-être avec Kylian Mbappé et Marco Verratti, qui réchauffe le cœur de tous les supporters parisiens lorsque son nom est scandé. C'était le cas vendredi, ce devrait de nouveau être le cas mardi soir face au Real Madrid et quoi qu'il s'y passe, ce devrait aussi être le cas demain.Marquinhos a beau avoir fait sauter son appareil dentaire et se balader désormais avec des dents un peu trop blanches, l'énergie qui se dégage de son sourire est la même qu'à l'été 2013, celui où il a posé ses valises à Paris et où beaucoup de suiveurs se demandaient si 31,4 millions d'euros pour un gamin de 19 ans n'ayant facturé qu'une seule bonne saison en Europe avec la Roma n'était pas un peu trop. Ce débat est clos depuis longtemps, car dans la Ville Lumière, la touffe brésilienne, recrutée par Leonardo lors de son premier mandat, a affronté les épreuves sans rechigner, devenant au fil des saisons un leader indispensable du PSG version QSI, et ce, à tous les niveaux. Marquinhos a ainsi su se muer en buteur lors de certains sommets - comment oublier sonde légende en 2020 ou son but à Munich la saison dernière ? - ou en muraille infranchissable à de multiples reprises.Si l'on enlève quelques jours de flottement lors de l'été 2014, l'épopée parisienne du natif de São Paulo est un modèle du genre. Malgré les sollicitations d'autres géants européens, un cambriolage violent pour sa famille, les moqueries de Guy Roux , les imitations de Julien Cazarre se plaisant à le naturaliser marocain ou la concurrence de ses compatriotes (Thiago Silva, Alex, David Luiz), le soldat a tracé sa route. Mieux : là où d'autres coéquipiers ont pu s'émouvoir de ne pas jouer à leur poste, lui n'a jamais trouvé aucun problème au fait de dépanner sur un côté ou au milieu. Quel que soit le poste, quel que soit le rôle, Marquinhos joue et joue bien, ce qui explique qu'Unai Emery le considérait commede son effectif, tandis que Thomas Tuchel le désignait purement et simplement comme lede ce PSG. Laurent Blanc, qui a connu celui qui est aujourd'hui le quatrième joueur le plus capé de l'histoire du club parisien (348 matchs) entre 2013 et 2016, développe son propos :Il est l'heure d'ausculter le cœur et d'en écouter les battements. Interrogé dans les colonnes deen février 2021, Marquinhos révélait sa plus grande peur :Il y a quelques jours, entre deux sanglots face à la caméra de Téléfoot , le capitaine a été un cran plus loin :(...)L'international brésilien (64 sélections) n'a pas peur d'exprimer ses sentiments, et dans une équipe qui n'a, dans son histoire, jamais paru aussi éloigné de la réalité de ses fans, cette humanité détonne et plaît., appuie Laurent Blanc.Quand ça va mal, bonne nouvelle, Marquinhos n'hésite pas à monter au front pour défendre la meute. Nouvelle preuve lundi où, à la veille de recevoir le Real, on l'a vu dégainer à la question suivante :Réponse :Les supporters parisiens et les dirigeants savent depuis longtemps la place occupée par leur phare, si bien que le 14 septembre 2019, jour d'un PSG-Strasbourg joué dans un bain de soleil, un immense tifo à la gloire de Marquinhos avait été dévoilé au moment de promouvoir le troisième maillot du club. Moins d'un an plus tard, à la suite du départ de Thiago Silva, le brassard de capitaine est donc venu logiquement se serrer autour du biceps du chef de clan. Comme une évidence.Cette évolution est plus naturelle qu'une fin en soi pour un gars qui a tout donné pour toucher son rêve. Il faut se souvenir qu'à son arrivée au PSG, l'avenir de Marquinhos dans l'axe était tout sauf un acquis. Blanc :Un marqueur : cette saison, le Brésilien se situe toujours parmi les références européennes dans la protection de sa surface., détaillait-il.Face à lui, pas mal d'offensifs ont eu, eux aussi, l’envie de claquer un « Alt-F4 » : après 25 matchs toutes compétitions confondues cette saison, Marquinhos n’a commis que... cinq fautes, dont aucune dans sa moitié de terrain. L’occasion pour Laurent Blanc de poursuivre :Une multitude d’atouts qui seront encore indispensables au PSG face au Real, mais aussi pour la suite. Si le contrat du joueur court jusqu'en juin 2024, ce dernier aimerait prolonger l'idylle :, conclut Blanc.Les dirigeants parisiens n’ont plus qu’une chose à faire : permettre à Marquinhos de continuer à vivre son amour avec le Paris Saint-Germain. Certitude : il leur rendra au centuple.