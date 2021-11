Marquinhos : « Le plus important, c'était de se qualifier »

JD

L'heure du bilan.Interrogé par Canal+ au sortir de la défaite des siens face à Manchester City (2-1), Marquinhos justifie le revers parisien par lesLes occasions parisiennes non-concrétisées ont été sévèrement sanctionnées par des buts sur lesquels le PSG, toujours selon son capitaine. « Ils font tout le temps ça ! On l'avait dit et on avait travaillé pour bien défendre mais je pense qu'ils nous ont été supérieurs sur les côtés. A chaque fois qu'ils essayaient quelque chose, il y avait toujours un joueur seul sur le côté et quand ils étaient dans la surface, on avait quelques secondes de retard, eux sont devant la porte et ils marquent. » Sévère mais juste.Malgré ce revers, le PSG verra les huitièmes., résume Marquinhos. Problème : en terminant à la deuxième place de leur groupe, les Parisiens ont de grandes chances de tomber d'entrée sur un gros :Le ton est donné.