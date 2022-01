Manchester United tombe face à Wolverhampton

Fernandes sur la barre, Moutinho en héros

Manchester United (4-2-2-2) : De Gea - Wan-Bissaka (Elanga, 84e), Varane, Jones, Shaw - McTominay, Matić - Greenwood (Fernandes, 60e), Sancho (Rashford, 76e) - Cavani, Ronaldo. Entraîneur : Ralf Rangnick.



Wolverhampton (3-4-3) : Sa - Saïss, Coady, Kilman - Semedo, Neves, Moutinho, Marçal - Trincão (Traoré, 66e), Jimenez (Silva, 81e), Podence (Dendoncker, 88e). Entraîneur : Bruno Lage.

Sous les yeux d'un Sir Alex Ferguson fraîchement octogénaire , Manchester United a encore livré une prestation très moyenne, ce lundi à Old Trafford. Suffisamment moyenne pour s'incliner face à Wolverhampton (0-1). Devant, les Mancuniens ont peiné. Edinson Cavani, souvent placé derrière Ronaldo, n'a pas pesé, et le Portugais, capitaine de Manchester United pour la première fois depuis 2008, a carrément offert une occasion à Raúl Jiménez en lui rendant le ballon de la tête aux abords de sa surface (34). À la décharge de CR7, avec six compatriotes titulaires en face, le patron de laavait de quoi être perturbé. Bon, il faut relativiser cet alibi et rappeler que Jiménez est mexicain...On a bien cru que l'entrée de Bruno Fernandes (60) allait enfin lancer le match des Mancuniens, mais l'ancien du Sporting a trouvé la barre à bout portant (66). La performance desaura tout de même eu le mérite de longtemps mettre en valeur Phil Jones, de retour à la compétition après 708 jours d'absence. Sérieux aux côtés de Raphaël Varane alors que Wolverhampton avait la maîtrise, l'Anglais a empêché Trincão d'ouvrir le score en première période. Il s'est toutefois rendu coupable d'une relance dans l'axe sur le but de João Moutinho, son premier depuis février 2021. Avec cette défaite, Manchester United reste bloqué à la septième place du classement et voit même revenir son adversaire du soir à trois points.La route vers la Ligue des champions est encore longue pour Manchester.