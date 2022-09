Manchester United : Mason Greenwood inscrit parmi les U21 pouvant jouer en Premier League

Our 25-man squad list for the 2022/23 #PL campaign has been released.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) September 14, 2022

ALB

Juste au cas-où.Manchester United vient de dévoiler une liste de joueurs âgés de moins de 21 ans pouvant être convoqués avec les « grands » en Premier League. Parmi tous ces noms, celui de Mason Greenwood (20 ans), pourtant suspendu par le club depuis fin janvier dernier et son arrestation pour soupçon de viol et d’agression sur une femme . Il avait été libéré sous caution et est depuis en liberté conditionnelle, mesure que la police locale a prolongée indéfiniment en juillet dernierLessont obligés de continuer à payer le salaire de leur joueur anglais, estimé à 85 000 euros mensuels et ce, alors que l'intéressé n’a plus porté le maillot de l’équipe-première depuis une victoire à West Ham le 22 janvier dernier.Presque comme Phil Jones.