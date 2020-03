MU évite la défaite, malgré De Gea

Plombé par une énorme boulette de David de Gea juste après le coup d'envoi du match, Manchester United a accroché un résultat nul à Everton. Mais les Reds Devils, qui pouvaient revenir à un petit point de Chelsea, ne méritaient pas mieux.

Ça démarre fort, 1-0 pour Everton sur une boulette de De Gea. pic.twitter.com/cK7dKzAtmY — PLFrance_ (@PLFrance_) March 1, 2020

United séduisant, c'est possible

Manchester Rhumatisme

Everton (4-4-2) : Pickford - Coleman (Sidibé, 28e), Keane, Holgate, Baines - Walcott (Bernard, 63e), Gomes (Kean, 82e), Davies, Sigurðsson - Calvert-Lewin, Richarlison. Entraîneur : Ancelotti.



Manchester United (3-5-2) : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw - Matić, McTominay, Fred, Fernandes - Greenwood (Ighalo, 72e), Martial. Entraîneur : Solskjær.

Par Florian Cadu

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un gardien de haut niveau ne devrait pas faire ça. Pas quand on protège les cages de Manchester United. Pas quand on est considéré comme l'un des meilleurs portiers de son pays et de son championnat. Pas si tôt, pas comme ça. Retour sur le lieu du crime : le chrono indique donc la troisième minute à Goodison Park lorsque David de Gea, qui a autant de temps que d'espace devant lui pour dégager la sphère suite à une passe en retrait d'Harry Maguire, commet sa boulette.Au lieu d'assurer, l'Espagnol attend que Calvert-Lewin soit tout proche de lui pour taper dans le ballon. Résultat : l'attaquant saute, contre et marque. Conséquence : Everton mène, alors que la rencontre n'a pas encore commencé. Ok, lesne repartiront pas avec une défaite dans les valises. Mais pas avec une victoire non plus, ce qui ne les arrange pas du tout dans leur course à la Ligue des Champions (cinquièmes, trois unités de retard sur Chelsea).Une bonne première période de Manchester, quelle surprise ! S'ils ont pris l'habitude de se montrerrégulièrement poussifs dans le jeu et concèdent l'ouverture du score de Calvert-Lewin dès la troisième minute de jeu sur l'erreur de De Gea, lesparaissent en forme en ce dimanche après-midi. Après avoir évité le break du même Calvert-Lewin, la machine MU se met en effet en marche : Matić tente deux fois sa chance pour une barre et un arrêt de Pickford, la tête de Greenwood passe du mauvais côté de la transversale et... Fernandes égalise à la demi-heure, le tir des trente mètres de la recrue hivernale faisant mouche. Déjà indispensable à son équipe, le Portugais.Entre-temps, Everton a la malchance de perdre Coleman sur blessure. Sidibé le remplace, plutôt bien d'ailleurs, et lesne se réveillent qu'en toute fin de première mi-temps avec quelques accrochages et cartons. Comme s'ils avaient décidé de ne jouer qu'aux extrémités des périodes. Restant sur seulement deux défaites en dix journées (contre cinq succès) et ayant gobé 18 unités sur trente possibles depuis l'arrivée d'Ancelotti, lessavent qu'ils peuvent faire mieux.À la reprise, Everton se met donc à accélérer dans une partie super rythmée. Manque de bol, l'essai de Sigurðsson tape le poteau de De Gea et Banes foire complètement son corner. Avertissements sans frais pour Manchester, désormais dominé par desbien plus entreprenants. Il faut dire que les locaux, onzièmes de Premier League, ont tout intérêt à s'imposer s'ils veulent continuer à croire à l'Europe.En tout cas, Ancelotti y croit. Empli d'espoirs, le coach italien procède à des changements offensifs pour faire craquer cesbeaucoup moins convaincants qu'avant la pause. MU a-t-il peur d'une nouvelle cagade de De Gea, ou a-t-il tout simplement évolué à un niveau qui n'est pas le sien en première mi-temps ? Toujours est-il que les visiteurs sauvent leur peau d'un rien : après un sauvetage de Pickford devant Fernandes d'abord puis Ighalo, l'arbitre refuse la réalisation décisive aus Bleus dans le temps additionnel pour hors-jeu. Ouf, De Gea n'a pas fait perdre son club...