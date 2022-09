Manchester City marche sur Séville

Nouvelle gueule de bois pour Séville, qui poursuit sa série de défaites et en prend quatre dans la musette ce mardi soir contre Manchester City pour sa première soirée de Ligue des champions au Sánchez Pizjuán.Le tempo de la rencontre avait très vite été donné par les hommes de Pep Guardiola, venus sur les terres andalouses avec leur drapeau de conquérants. Forçant les Sévillans à s'amasser devant les cages de Bono, leslancent quelques premières alertes, comme cette frappe de Jack Grealish qui trouve le petit filet (12). Pour Erling Haaland en revanche, il ne suffira que d'une occasion. Le Norvégien vient conclure une belle action menée par Phil Foden et Kevin De Bruyne en s'engouffrant au second poteau. Marcos Acuña tente bien de lui répondre, mais son enchaînement contrôle-frappe dans la surface passe largement à côté (31). Le duo Grealish-Haaland poursuit avec un nouveau une-deux, mais le numéro 9 est rapidement enfermé seul dans la surface (36). La première vraie occasion sévillane attendra la 40minute, lorsque Thomas Delaney met sur orbite Papu Gómez, mais sa frappe passe largement au-dessus.De retour des vestiaires, Julen Lopetegui fait plusieurs changements, sans grand succès. Seul Bono tient véritablement son rang en Andalousie et vient entre autres détourner de justesse un contre orchestré par Erling Haaland et Kevin De Bruyne (48). Le Norvégien tente d'ailleurs un geste fou dans la foulée et manque de peu le cadre sur une aile de pigeon (49). Dix minutes plus tard, le break est enfin fait, grâce à une action de grande classe de Phil Foden qui cumule les feintes avant de décocher une frappe très croisée au second poteau. City enchaîne et Haaland confirme. Levient inscrire son 25but en 20 matchs de Ligue des champions en suivant parfaitement une frappe de Foden repoussée par Bono. Dernier joueur à ajouter son nom à la liste des buteurs : Rúben Dias. Le Portugais coupe un centre tendu de son compatriote João Cancelo, qui vient définitivement plonger Séville dans la criseLes Sévillans sont sur leur pire début de saison depuis 23 ans.Bono - Navas, Carmona, Nianzou, Acuña - Gudelj, Delaney (Jordan, 46) - Gómez (Suso, 73), Rakitić (Mir, 46), Telles (Dolberg, 57) - Isco (Januzaj, 78).Julen Lopetegui.Ederson - Cancelo, Akanji, Dias, Gómez - De Bruyne (Mahrez, 78), Rodri (Philips, 78), Silva - Foden (Palmer, 70), Haaland (Álvarez, 70), Grealish (Gündoğan, 58).Pep Guardiola.