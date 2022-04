Manchester City croque Leeds et repasse premier !

Leeds (5-4-1) : Meslier - Dallas (James, 45e+7), Ayling, Koch, Struijk, Firpo (Gelhardt, 62e) - Raphinha, Klich, Phillips, Harrison - Rodrigo (Greenwood, 83e). Entraîneur :

Jesse Marsch.



Manchester City (4-2-3-1) : Ederson - Cancelo, Dias, Laporte, Aké (Zinchenko, 60e) - Rodri (Fernandinho, 83e), Gündoğan - Sterling, Foden (Silva, 80e), Grealish - Jesus. Entraîneur : Pep Guardiola.

Rien n'arrête le train.Dans un Elland Road toujours aussi bouillant, Leeds n'a pas pu empêcher Manchester City, qui devait absolument s'imposer après avoir vu Liverpool faire le travail à Newcastle (0-1) plus tôt dans la journée , de relancer une nouvelle fois lede cette course au titre. En total maîtrise, les hommes de Pep Guardiola se sont offerts les(0-4) ce samedi soir et ont repris les rênes du championnat, devançant lesd'un petit point à quatre journées de la fin.Prendre des points à la machine Manchester City est une tâche bien difficile. Et elle devient impossible dès lors où l'organisation défensive n'est pas méticuleusement en place. Bousculés dans le jeu, les joueurs de Leeds sont punis sur un coup franc lointain et un coup de casque de Rodripour une absence totale de marquage. Au retour des vestiaires, lesont répété les mêmes erreurs. Nathan Aké a profité d'un boulevard dans la surface de réparation pour venir à la conclusion d'un corner dévié au préalable par Ruben Dias. En fin de rencontre, Jesus est venu à bout de Meslier pour faire la passe de troissur une contre-attaque. Et pour encore plus dégouter les soldats de Jesse Marsch, Manchester City a même trouvé le chemin des filets une quatrième fois par l'intermédiaire de Fernandinho, juste après un sauvetage dantesque d'Ederson sur une frappe de Gelhardt.Lesde Steven Gerrard qui offrent le championnat à Liverpool lors de la dernière journée ? Oui, c'est le scénario.