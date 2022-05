Manchester City champion d'Angleterre au bout de la folie

Au terme d'un dernier multiplex aux nombreux rebondissements, Manchester City s'est fait très peur face à Aston Villa, avant de tout renverser en quelques minutes pour s'offrir le titre de champion d'Angleterre. Vainqueur au finish de Wolverhampton, Liverpool y a cru, mais échoue encore juste derrière les Citizens. Tottenham a conservé sa quatrième place en étrillant Norwich, alors que Leeds s'est maintenu in extremis aux dépens de Burnley, relégué en Championship.

Longtemps dos au mur, Manchester City a renversé Aston Villa en cinq minutes. La décontraction du début d'après-midi, dans le sillage de joueurs entrés sur la pelouse de l'Etihad avec leurs enfants dans les bras, laisse pourtant peu à peu la place à la nervosité. City a beau faire tourner le cuir aux quatre coins du pré, ce sont lesqui frappent les premiers : sur un centre de Digne, c'est Matty Cash qui vient catapulter le ballon au fond. Gabriel Jessus et lesmontent le son de plusieurs crans au retour des vestiaires, mais le Brésilien est trop court. Parti de son camp, Watkins manque d'éteindre Manchester. Une mission dont se charge Coutinho, auteur d'un superbe enchaînement pour trouer City. Mais c'était compter sans la folie totale qui s'empare des Mancuniens, dix ans après le souvenir magique du but d'Agüero dans le temps additionnel contre QPR. En l'espace de cinq minutes hors du temps, Gündoğan – de la tête puis de près sur un centre de De Bruyne – et Rodri d'un tir placé font basculer le stade dans l'euphorie la plus totale. Au terme d'un dernier multiplex complètement dingue, Manchester City est sacré champion d'Angleterre, et la pelouse de l'Etihad est envahie.Liverpool l'a pourtant emporté face auxen vain. Comment mal commencer un match crucial en une leçon ? Voir Konaté mal juger la trajectoire sur un long ballon, laissant Jimenez s'infiltrer et centrer au cordeau pour Neto. Dos au mur d'entrée, lesconstruisent rapidement un siège autour de la surface des, mais Luis Diaz se loupe. Sur une déviation géniale de Thiago Alcántara, c'est Sadio Mané qui s'en va redonner vie à Anfield. Sur un fil à chaque contre de Wolverhamtpon, Liverpool pousse de plus en plus fort au fil des minutes. Le Sénégalais pense faire chavirer toute une ville dans l'ivresse, mais le drapeau se lève, juste avant que Jota ne tire dans son partenaire. Et alors que Manchester City encaisse un deuxième but face à Villa, les bords de la Mersey tremblent de plus en plus fort à chaque offensive du gang de Jürgen Klopp. Mais il faut attendre les dernières minutes pour voir Salah renverser le match à la suite d'un cafouillage sur corner, avant que Robertson ne s'invite à la fête. Manque de chance, entre-temps, lesont tout renversé à quelques dizaines de kilomètres de là.Un peu plus bas dans le tableau, Tottenham n'a pas laissé le moindre suspense dans la course au dernier strapontin pour la Ligue des champions. Rapidement devant grâce à Kulusevski puis Kane, lesl'emportent sans trembler à Norwich, qui fait ses adieux à la Premier League. Kulusevski, encore, puis Heung-min Son d'un doublé participent également à la fête. Dommage pour Arsenal, qui a également fait le travail à l'Emirates Stadium face à Everton, officiellement maintenu dans la semaine. Martinelli sur penalty puis Nketiah donnent une confortable avance que les Londoniens gâchent juste avant la pause devant Van de Beek. Sauf que cet Arsenal-là ne panique pas et creuse l'écart après le repos par Cedric, Gabriel Magalhaes et Ødegaard.Dans la course à la sixième place, Manchester United est miraculé malgré son revers à Crystal Palace. La fin d'une saison à oublier pour les, battus sur un pion de Zaha en fin de première période, mais qui conservent leur sixième place aux dépens de West Ham. Pourtant parfaitement lancés par leur buteur en série Michail Antonio, lesont finalement cédé à Brighton, revigoré par Veltman, Gross et Welbeck en seconde période. Les Londoniens se contenteront d'un ticket pour la Ligue Europa Conférence.Enfin dernier enjeu de l'après-midi : qui de Leeds ou Burnley accompagnerait Watford et Norwich en Championship la saison prochaine ? Réponse : les. Rapidement menés sur un penalty de Wilson, ces derniers s'inclinent finalement sur un doublé de l'attaquant des, malgré la réduction du score de Maxwel Cornet. Une défaite qui fait le grand bonheur de Leeds, qui croit trouver la faille par Gelhardt, finalement signalé hors jeu en première période. Mais qui s'impose malgré tout grâce à un penalty de Raphinha et un but au bout du temps additionnel de Harrison après l'égalisation signée Canos. Lesreviennent de l'enfer.Enfin dans les deux rencontres sans enjeu du jour, Chelsea a validé sa troisième place en dominant Watford grâce à Havertz et Barkley, malgré l'égalisation de Gosling. Enfin, Leicester termine sur une bonne note en dominant Southampton dans le sillage d'un Maddison encore buteur, imité par Vardy et Ayoze Pérez, contre un penalty de Ward-Prowse.