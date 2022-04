Monaco poursuit sa remontée face à Saint-Étienne

Saint-Etienne (3-4-3) : Bernardoni - Nadé, Mangala, Kolodziejczak (Trauco, 66e) - Maçon (Aouchiche, 66e), Camara, Gourna-Douath (Youssouf, 66e), Silva (Nordin, 42e) - Bouanga, Boudebouz, Khazri (Hamouma, 66e). Entraîneur : Pascal Dupraz.



Monaco (4-2-3-1) : Nübel - Vanderson, Disasi (Maripán, 86e), Badiashile, Caio Henrique - Fofana, Tchouaméni (Matazo, 86e) - Martins, Volland, Golovin (Jakobs, 59e) - Ben Yedder (Boadu, 59e). Entraîneur : Philippe Clement.



Des Verts perdants sur tous les plans.Rapidement dépassés par les Monégasques sur le terrain (défaite 4-1), les Stéphanois ont également été débordés par leurs propres supporters, ce samedi soir. Interrompue à deux reprises, la rencontre avait mal débuté pour les joueurs de Pascal Dupraz, menés 2-0 après 25 minutes. Sur un centre à ras de terre de Caio Henrique, Ben Yedder s'offre son vingtième pion de la saison. Deux minutes plus tard, Vanderson prend le rôle de son compère brésilien sur le premier pion et Volland se jette parfaitement pour doubler la mise. Mal embarqués dans ce premier acte, les Verts bénéficient d'un coup de pouce de Tchouaméni, qui leur offre un penalty, transformé par Khazri. Laissant éclater leur joie, les supporters stéphanois lancent plusieurs feux d'artifice et les 22 acteurs patientent quelques minutes avant de reprendre la partie.Bien mieux rentrés dans la deuxième période que les joueurs du Rocher, les Verts sont, une nouvelle fois, trahis par Kolodziejczak auteur d'un but contre son camp sur un centre de Jakobs. Sans doute frustrés, mais aussi désireux de fêter l'anniversaire des Green Angels, les ultras stéphanois ont cette fois provoqué l'interruption du match pendant une trentaine de minutes. La reprise annoncée par l'arbitre et les officiels n'a rien changé à l'histoire, l'ASM se mettant même à l'abri grâce à un nouveau pion de Boadu - son troisième sur les cinq dernières rencontres -, bien servi par JakobsLes hommes de Philippe Clement alignent un sixième succès de rang et mettent la pression sur Rennes et Strasbourg dans la course au podium. De leur côté, les Verts pourraient bien devoir faire sans leur public pour leurs derniers matchs à domicile, et peut-être en Ligue 1.