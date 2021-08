Maignan, la succession commence maintenant

Promu numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens de l’équipe de France, Mike Maignan (26 ans) est la relève des Bleus dans les buts. Si Hugo Lloris est assuré, sauf pépin, de disputer le Mondial 2022, Didier Deschamps serait bien inspiré de donner un peu plus de responsabilité au néo-Milanais, afin de le préparer au mieux pour les prochaines grandes échéances.

Une maîtrise des penalties implacable

Deux ans et demi après sa première convocation en équipe de France, Mike Maignan franchit un nouveau palier dès ce rassemblement, où les Bleus se frotteront à la Bosnie-Herzégovine, à l’Ukraine et à la Finlande dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2022. Promu numéro 2 dans la hiérarchie des gardiens,est bien intercalé entre les deux dinosaures Hugo Lloris (34 ans) et Steve Mandanda (36 ans). Avec cette promotion, Didier Deschamps commence à préparer la relève pour l’après Coupe du monde 2022, Hugo Lloris étant, sauf pépin, assuré de garder les cages bleues jusqu’au Qatar.Mais comment bien gérer une telle passation de pouvoir, sachant que le portier de Tottenham est indéboulonnable depuis 2008 (129 sélections) et que Maignan pourrait jouer son premier gros tournoi à 29 ans ? Alors que le gardien de l’AC Milan participe régulièrement aux séances d’entraînement avec les titulaires lorsqu’Hugo Lloris n’est pas là, DD serait bien inspiré de lui donner le costume de « numéro 1 bis » lors des matchs officiels, afin qu’il accumule de l’expérience dès les qualifications et qu’il soit prêt lorsque son tour viendra pour l’Euro 2024 et la Coupe du monde 2026. Installer ce changement dès maintenant ne serait pas une mauvaise idée. Alors que Lloris sort d’un Euro mitigé avec les Bleus , Mike Maignan est sur une trajectoire ascendante, lui qui vient d’être sacré champion de France avec Lille et transféré dans la foulée à l’AC Milan pour remplacer Gianluigi Donnarumma, parti au PSG.Malgré ce changement d’environnement, Maignan démontre déjà qu’il est indispensable à Stefano Pioli, le technicien milanais, en arrêtant notamment un pénalty de Gareth Bale en match de préparation face au Real Madrid (0-0). Ce nouvel arrêt à 11 mètres confirme les bonnes statistiques du numéro 2 des Bleus dans l’exercice, lui qui a arrêté 10 des 33 penalties (30%) concédés par son équipe en compétition officielle. À titre de comparaison, Hugo Lloris n’en a arrêté que 16 sur 103 depuis le début de sa carrière (15,5%). Une donnée implacable quand on sait que les grandes compétitions se jouent régulièrement aux tirs au but. Le dernier Euro en est un parfait exemple, où Hugo Lloris n’a arrêté aucun tir au but dans la séance face à la Suisse. Dans le temps règlementaire, il n’a su être décisif que face à Ricardo Rodriguez avant de perdre deux duels face à CR7 en phase de groupe.Indéboulonnable depuis ses débuts avec l’équipe de France, Hugo Lloris doit se rendre à l’évidence : la passation de pouvoir doit s’effectuer le plus tôt possible, sachant que Mike Maignan est dans une forme étincelante depuis trois saisons (34% de clean sheet, contre 32% pour Lloris) et que le capitaine des Bleus semble sur le déclin après le fiasco de cet été, où il a encaissé la moitié des tirs auxquels il a dû faire face (8 sur 14). Élu meilleur gardien de Ligue 1 en 2019, le portier milanais a su gérer la pression de son transfert (15 millions d’euros) dès son premier match de Serie A face à la Sampdoria (victoire 0-1), une performance qui lui a valu la note de 7/10 dans leÀ 26 ans, l’ancien titi parisien ne compte qu’une sélection avec les A (45 minutes en amical face à l’Ukraine le 7 octobre 2020). Avec le costume de « numéro 1 bis » , Mike Maignan assurerait de la continuité dans le but de l’équipe de France à la place d’Hugo Lloris, qui valide les qualités de son successeur., expliquait l’ancien Lyonnais dans le, en avril dernier. Le très haut niveau, Mike Maignan l’a déjà atteint et est prêt à endosser un nouveau costume, d’autant que les jeunes pousses au poste de gardien de but, Illan Meslier en tête, doivent encore être façonnées.