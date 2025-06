Le nouveau SO FOOT raconte le sacre du PSG en Ligue des Champions

AVANT-MATCH

8. Rapido. Gaëtan Perrin ne cache pas sa passion pour Robespierre et Jean-Michel Aulas.

10. Clasico & Co. Vous saurez tout sur ce baise-en-ville Vuitton dont raffolent les footeux.

12. Copains d’avant. Avis aux djeun’s: en 1996, Paris roulait déjà sur l’Europe.

PARIS CHAMPION

14. Le jour le plus long. Vous reprendrez bien un peu de cette soirée du 31 mai?

22. Ousmanatomie. Radiographie du joueur de l’année. Qui n’est donc pas Kylian Mbappé.

24. Table ronde tactique. Comment le PSG est-il devenu l’incontestable meilleure équipe d’Europe? Réponse ici.

32. Roschdy Zem. De retour de Munich, le fidèle abonné au Parc raconte ce qui fait désormais partie des plus beaux jours de sa vie.

36. La cathédrale de Lucho. Pourquoi Luis Enrique, longtemps décrié, a-t-il fini par gagner son pari? Essentiellement parce qu’il n’avait plus rien à perdre.

42. Javier Zanetti. Après le passage de l’ouragan parisien, la légende de l’Inter constate les dégâts.

46. En voiture Simone. Inzaghi a tout perdu dans la dernière ligne droite, sauf sa place parmi les meilleurs coachs du monde.

BILAN DE L’ANNEE

60. La ligue 1.

66. La Liga.

68. La Serie A.

74. La Premier League.

80. La Bundesliga.

REPORTAGES

52. Le camp. En Jordanie, le plus vieux camp de réfugiés palestiniens est aussi le siège d’un des plus grands clubs du pays. Dont la course pour le titre s’est en partie jouée sur le sort de Gaza.

76. The last dance. Le 18 mai dernier, Everton mettait fin à 133 ans de relationship avec Goodison Park. Ça valait le coup d’aller voir ça.

82. Seuls two. Aux îles Scilly, tout à l’ouest de l’Angleterre, le plus petit championnat du monde a une nouvelle fois livré son verdict. Qui pourrait bien être peu ou prou le même que d’habitude.

ENQUETE

62. Caen, merci Kyks? L’été dernier, les supporters de Malherbe ont rêvé plus grand avec l’arrivée des Mbappé. Un an plus tard, les voilà en National pour la première fois depuis 41 ans. Mais que s’est-il passé?

PORTRAIT

70. Scott McTominay. Pas dans les plans de Manchester United, quinzième de Premier League, l’Écossais a terminé champion d’Italie et meilleur joueur de Serie A avec Naples. La magie du football? Ou la preuve que les Red Devils sont perdus pour la cause?

LEGENDE

88. Hansa Rostock. En 1991, ce modeste club des bords de la Baltique réalise le plus grand exploit de son histoire en remportant le doublé coupe-championnat de la RDA. Problème: cet État n’existe déjà plus. Alors quoi?

CULTURE FOOT

94. Alejandro Zambra. L’un des tout meilleurs écrivains de sa génération est avant tout un inconditionnel de Colo-Colo. Il était temps de le faire passer à table.

DECRASSAGE

98. Pierre La Police n’est décidément pas le couteau le plus aiguisé du tiroir.

98. Novlangue. L’indispensable dico du foot pour se réconcilier avec la Gen Z.

À quoi va bien pouvoir ressembler la prochaine quête du PSG ?