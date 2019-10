Rallumer la lumière

Au Stade de la Luz, l’Olympique lyonnais reprend le fil de son parcours européen qui était un des rares motifs de satisfaction cette saison. Aux joueurs de retrouver l'interrupteur à Lisbonne ; à Rudi Garcia de profiter de ce legs qui pourrait se transformer en un cadeau empoisonné en cas de désillusion.

Garcia sous les feux de la rampe

Un Thiago Mendes fané

Par Mathieu Rollinger

Que reste-t-il après la tempête ? Les vingt jours qui se sont écoulés ont tout emporté sur leur passage. Un coach, une cohésion, un projet, quelques croyances et beaucoup d’énergie. Car depuis leur victoire sur le terrain de Leipzig au début du mois, les Lyonnais ont presque oublié qu’ils disposaient encore d'un peu de crédit sur la scène européenne. Quatre points en deux journées avant une double confrontation face à la lanterne rouge de leur groupe, le Benfica. Une éclaircie pour se rappeler que tout n’est finalement pas si noir dans ce tunnel.C’est donc forcément avec «» que les Gones ont débarqué au Portugal. «» , assurait mardi Anthony Lopes, qui récupérera le brassard de capitaine ce mercredi. Un état d'esprit que partage Rudi Garcia en parlant de ce déplacement comme d'une «» .Toujours est-il qu’il y a une colère à calmer. Le choix de Rudi Garcia a tout fait sauf apaiser la grogne des tribunes, et l’ancien Marseillais est conscient que ces semaines serviront surtout à convaincre des sceptiques. «, admettait-il samedi, après avoir ouvert sont mandat avec un 0-0 à domicile contre Dijon » Et ce n’est pas l’expérience du technicien en C1 qui a de quoi rassurer les plus dubitatifs. En 24 matchs partagés entre le LOSC et la Roma, Garcia a obtenu 4 succès, 8 nuls et 12 défaites, dont des roustes mémorables face au Bayern (6-1 en 2012) et au Barça (7-1 en 2015). On a fait mieux commeEn attendant de pouvoir donner du grain à moudre aux observateurs, Rudi Garcia s’est mis rapidement au travail, la montre jouant déjà contre lui. «» , confiait-il, avant d’être adoubé par son gardien. «, jurait Lopes.» Un discours qui pourrait donner raison à Juninho, qui vantait ce week-end l’hermétisme de Garcia face aux critiques. «, recontextualisait le directeur sportif.Si le coach peut légitimement réclamer une période d’essai, d’autres devront assumer leurs responsabilités. Également tancés samedi par leur public, les joueurs devront faire face à une équipe du Benfica dans le dur, mais pas sans prétentions. Si Marçal s’est blessé lundi à une cuisse, que Léo Dubois et Memphis Depay sont encore incertains, un homme semble symboliser tous les maux de cet effectif : Thiago Mendes. Le Brésilien était implicitement ciblé par Jean-Michel Aulas, quand celui-ci bousculait «» , qui le «» , alors qu’ils «» . JMA assurait que Mendes n’était pas le seul visé, mais son cas n'est pas anodin., admettait Garcia.» Le coach n'a pas été satisfait de la prestation de son milieu contre Dijon, a pointé ses lacunes en français et sa nécessité de s'adapter à son rôle de relayeur. Mais Garcia l’assure : «» Ce mercredi, il pourrait cependant laisser sa place à une autre recrue, Jeff Reine-Adelaïde. Parce que le changement, c'est peut-être pour maintenant.