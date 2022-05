Luis Campos, la pièce manquante du PSG

Les valises de Leonardo à peine bouclées, le Paris Saint-Germain aurait déjà jeté son dévolu sur Luis Campos pour le remplacer. Un choix qui marque un réel changement dans la politique sportive du club tant le profil du Portugais tranche avec celui de ses prédécesseurs. Présentation d’un homme qui pourrait changer pas mal de choses dans la capitale.

Le bâtisseur

Un homme qui ne fait pas de vagues

Par Florian Porta, avec Maxime Brigand

Propos de Luis Campos recueillis par MB.

Avoir réussi à conserver Kylian Mbappé aux dépens du Real Madrid indiquait déjà que l'international français avait vraisemblablement reçu de solides garanties quant à l'évolution du projet du PSG dans les semaines à venir. Après un nouvel échec européen cette saison, les dirigeants parisiens avaient laissé entendre que le club allait enfin procéder à de véritables changements. Ces paroles pourraient bien avoir laissé place aux actes, puisque Luis Campos s'apprêterait à débarquer dans la capitale pour prendre la succession de Leonardo, invité à faire ses valises samedi soir , alors que la fête battait son plein. Une nouvelle plutôt réjouissante pour les fans du PSG, tant le profil du Portugais répond pleinement aux attentes et manquements de leur club.Passé par Lille et Monaco, celui qui fut un temps entraîneur entre la fin des années 1990 et le début des années 2000 jouit d'une solide réputation de bâtisseur., confiait-il lors d'un entretien en janvier 2020, alors qu'il était encore dans le Nord.À l'échelle du football moderne, où le temps est un luxe dont beaucoup ne disposent pas - ou que très rarement -, cette méthode a pourtant porté ses fruits. Derniers champions de France, hors PSG, l'ASM et le LOSC ont été tous deux sacrés quatre ans après la prise de fonction de Campos, même si ce dernier avait entre-temps pris son envol ( en juin 2016 quand les Asémistes furent titrés en 2017 et en décembre 2020 là où les Dogues ont été couronnés en 2021). Qu'importe, dans les deux cas, c'est bien lui qui avait façonné la grosse majorité de ces effectifs qui ont fini par aller soulever l'Hexagoal. Plutôt que d'empiler des noms, l'homme passé par le Real Madrid en 2012 construit un groupe., expliquait-il lors de son passage à Lille.À Paris, il pourra également compter sur des moyens financiers et un pouvoir d'attraction nettement supérieurs à ceux dont il avait pu disposer lors de ses deux passages en France. Ainsi, les premières rumeurs n'ont pas tardé à pointer le bout de leur nez et là aussi elles indiquent clairement un changement de cap. Pour renforcer l'attaque parisienne, Hugo Ekitike, le buteur de Reims, serait notamment ciblé, tandis que pour le milieu de terrain, la piste privilégiée, bien que compliquée, mènerait à Aurélien Tchouaméni. Soit deux joueurs évoluant déjà dans une Ligue 1 où le club de la capitale n'a que trop rarement été piocher ces dernières années (cinq joueurs du championnat de France ont rejoint Paris depuis 2012 : Layvin Kurzawa, Hatem Ben Arfa, Serge Aurier, Lucas Digne et Kylian Mbappé). Enfin, sur le banc, plutôt que d'aller chercher Zizou, de nombreux médias portugais évoquent désormais un intérêt du PSG pour Rúben Amorim, le coach du Sporting Portugal. Tous ces noms démontrent une réelle volonté de changer de cap de la part des Parisiens, plus habitués à entasser les Ballons d'or qu'à recruter malin ces dernières années.Contrairement à bon nombre de ses prédécesseurs, Luis Campos n'a pas pour ambition de prendre la lumière :Une donnée non négligeable au moment de se remémorer les nombreuses brouilles qu'ont par exemple pu avoir Antero Henrique et Thomas Tuchel du temps où les deux étaient en poste dans la capitale. Avec le Portugais, le PSG s'offre un homme qui aime travailler dans l'ombre et pour un projet, pas pour se faire un nom.Alors qu'il détaillait, toujours en janvier 2020, ce qu'il avait pu apprendre de ses différents voyages et de toutes ses expériences, Campos livre un détail qui pourrait bien avoir son importance :Là aussi, deux éléments qui ne seront pas de trop pour faire avancer le projet du PSG. Notamment sur le plan de la discipline où le club a parfois eu cette image d'être un peu trop laxiste envers certains de ses joueurs. Et sur le plan humain aussi, le Portugais pourrait bien avoir son importance. D'autant plus qu'il entretient d'excellentes relations avec Kylian Mbappé depuis son passage en Principauté. Ainsi, à l'été 2016, lorsque celui qui n'était encore qu'un tout jeune espoir hésite encore à signer son premier contrat professionnel avec l'ASM, Luis Campos finit par le convaincre. Depuis, un véritable lien de confiance s'est créé entre les deux parties. Tout sauf négligeable au regard de l'importance que semble avoir pris Kylian Mbappé au sein de l'effectif, voire de l'organigramme parisien. Et qui pourrait surtout permettre au PSG de passer enfin un cap et d'aller concrétiser ses ambitions européennes.