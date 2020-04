Lui, c'est Peter Storey, « le salaud des salauds »

« Arsenal, c’était comme les communistes. Ils voulaient que tout le monde touche le même salaire. Ce club a toujours été radin. »

« Il ne parlait pas vraiment, il grognait »

« J’étais attiré par l’aura et la classe des gangsters. Ils avaient toujours une jolie nana au bras et les poches remplies de cash. Je n’ai pas réalisé que c’était des gens dangereux. J’étais con. »

« Storey ? C’est une blague ! »

Un peu de fouet, un peu de menottes et de la fausse monnaie

« Si quelqu’un avait été assez débile pour m’embêter sexuellement en prison, il aurait reçu un bon coup de pied dans les couilles. »

Du porno dans le 4x4

Par Joachim Barbier et Matthew Spiro, à Saint-Martin-Labouval (Lot)





Difficile d’imaginer que l’Angleterre des années 1970 surnomma cet homme le. En 2011, Peter Storey accueille le jour de son 70anniversaire sur le perron d’une modeste maison, en short et claquettes. Comme tant de retraités britanniques ayant choisi de terminer leur existence dans le sud-ouest de la France, l’ancien défenseur d’Arsenal habite depuis huit ans un village reculé de la vallée du Lot, avec sa quatrième femme, Danielle, une Française rencontrée à Londres, un chien, deux chèvres, six poules et sept chats. Lui-même miaule plus qu’il ne parle. Jusqu’à ce qu’on évoque sa place dans l’histoire du football anglais : celle du, le casseur. Là, le grand-père se fait précis :Brutal ? Simplement consciencieux, selon l’intéressé, qui nous parle d’une époque où la Premier League ressemblait plus à une grande baston géante qu’au divertissement international pour petites filles qu’elle est devenue avec le temps :Voilà : le « salaud des salauds » n’était qu’un professionnel comme un autre. Mais quel professionnel !Formé à Arsenal, Peter Storey se fait dépuceler dans les années 1960 au contact du terrible Dirty Leeds de Don Revie. Dans son livre,, N.D.L.R.), l’ancien international explique que sa dureté s’est forgée lors de son premier déplacement à Elland Road, durant lequel il se mangea un méchant coup de boule balancé par un Écossais du nom de Jim Storrie."Bienvenue à Leeds, mon petit !" » La leçon sera vite apprise. Avec Arsenal, Storey réussit le doublé Cup-championnat lors de la saison 1970-1971. Son rôle, c’est de découper tout ce qui passe. Le mercredi, entre deux matchs de championnat, Peter met l’Europe à sa. Après avoir remporté la Coupe des villes de foires via notamment un succès sur l’Ajax d’un Cruyff totalement muselé par Storey, Arsenal tombe sur la Lazio du cinglé Giorgio Chinaglia en 1971.Après le match dans la capitale italienne, les deux équipes se retrouvent dans un restaurant du centre-ville pour un dîner prétendument amical. Agacés par le comportement des Italiens pendant le match, les Anglais passent la soirée à se moquer des petits sacs à main en cuir offerts par le club de Rome. Quand Kennedy et Marinello voient cinq joueurs italiens en train de s’admirer devant la glace dans les toilettes, la bagarre explose. Vexé, l’un des Romains jette les sacs à la figure de Bob McNab, avant de lui attraper l’oreille et de l’envoyer valdinguer sévère., raconte John Roberts, ancien défenseur d’Arsenal., se souvient quant à lui le capitaine Frank McLintock.La mêlée se déplace à l’extérieur, où Storey trouve rapidement sa cible :À cette époque, Storey n’est pas seulement une brute ; il est une référence à son poste. Dix-neuf fois international sous le maillot de l’Angleterre aux côtés de champions du monde comme Bobby Moore et Gordon Banks, le défenseur fait les gros titres pour ses duels épiques contre George Best, la rock star de Manchester United. Au point qu’il réussit un jour à faire perdre son sang-froid au Nord-Irlandais en direct lors de l’émission télé, sur la BBC., déclare le cinquième Beatle. Quelques années plus tard, Best accusera Storey d’avoir menacé de lui casser les jambes., se défend aujourd’hui l’ancien défenseur. L’année du doublé, Storey empoche 100 livres par semaine, comme tous ses coéquipiers.Le transfert vers Highbury pour 250 livres par semaine de l’un des meilleurs joueurs anglais de l’époque, Alan Ball, viendra finalement foutre la merde dans le vestiaire du champion., analyse Storey avec le recul.Le déclin descoïncide avec la descente en enfer de Storey. En quelques années, le joueur passe du statut de joueur vedette, cool, beau et adoré par les filles à celui detotal, abandonné par ses amis et ridiculisé pour sa fréquentation assidue des postes de police. Ses premières emmerdes débutent quand il est accusé d’avoir donné un coup de boule à un agent de la circulation – une histoire inventée par un flic fan des, selon lui. En 1975, Peter Storey change de braquet. Il achète le Jolly Farmers, un pub situé pas loin de Highbury, où il passe son temps à régaler les clients de ses histoires entre deux lampées de bière. Logiquement, le joueur perd sa place de titulaire à Arsenal, tente de se relancer à Fulham en 1977, mais n’a plus le même appétit et s’arrête un an plus tard., avoue-t-il.Bel endroit en vérité que ce Jolly Farmers. Parmi les habitués de l’établissement figurent Howard Marks, alias Mr Nice, le trafiquant de drogue le plus blindé de l’Angleterre desfinissantes. Et puis également les frères Barry, John et Tony, propriétaires du Regency Club, à Stoke Newington.C’est dans ce night-club que quelques années plus tôt, en 1967, les jumeaux Ronnie et Reggie Kray, la fratrie la plus sanglante du crime organisé en Angleterre, avaient liquidé Jack McVitie, l’un des membres influents de la Firm. Storey, lui, jure ses grands dieux qu’il ne savait rien de cet alignement de Borsalinos et de costumes rayés installés derrière son comptoir.C’est sans doute sa naïveté qui empêche Storey de flairer l’embrouille quand les frères Barry lui empruntent deux mille livres pour lancer leur business de fausse monnaie. En 1978, la police fait une descente au Jolly Farmers et met la main sur un graveur de pièces planqué dans un coffre-fort. Au tribunal, Storey prend trois ans de prison pour fabrication de demi-souverains, une pièce en or de quatre grammes. Il est incarcéré à la prison de Wormwood Scrubs. La justice lui accorde régulièrement des journées de liberté provisoire, qu’il met à profit pour préparer sa réinsertion. L’ancien défenseur loue deux chambres sur le Leyton High Street, un quartier paumé de l’est de Londres. Il nomme l’endroit Calypso, le transforme en bordel et y plante deux jeunes femmes, connues sous les noms de Camilla et Lulu."Un peu de fouet et de menottes."Hélas, les affaires du Calypso ne restent pas longtemps dans l’ombre. Cinq semaines plus tard, la police débarque, et Storey rajoute six mois avec sursis à son casier., se souvient-il.Pas au point de comprendre la leçon, cependant. À la sortie du tribunal, Storey va prendre l’air aux Pays-Bas. Plus précisément du côté de Rotterdam. Avec un pote, ils chargent la voiture de films X. Quand ils débarquent du ferry à Douvres, les flics flairent l’introduction illégale de matériel pornographique – un délit à l’époque en Grande-Bretagne – et retrouvent les films cachés dans le pneu de secours du 4x4 de Storey. Retour à la case cabane. En prison, personne ne cherche de noises à Peter Storey :Ce sera néanmoins sa dernière folie. Ex-grand fêtard, Storey s’assagit avec les ans, jusqu’à présenter sa vie actuelle comme celle d’un ermite.Rédemption ? Il y a de ça.