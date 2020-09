Louhans Cuiseaux-Jura Sud, le match qui aura duré 52 secondes

52 secondes. C'est le temps qu'aura duré la rencontre en Louhans-Cuiseaux et Jura Sud dimanche dernier en Nationale 2. Un scénario digne d'un match de district, rendu possible par la Covid-19. Fortement touché, le club jurassien s'est vu contraint de faire le déplacement avec les huit seuls joueurs disponibles qu'il avait sous la main. Avant de tomber au combat, en 52 secondes, donc.

52 secondes pour l'histoire

« Si le résultat de l'appel ne nous convient pas, on ira plus loin »

Une action et puis s'en va

Christian Ragaigne, président de Louhans-Cuiseaux, n'en revient toujours pas. Dimanche, c'est avec une équipe plus que diminuée par la Covid-19 et les blessures que son adversaire du jour se présente au parc des sports du Bram, pour disputer la quatrième journée du groupe C de Nationale 2. Le match ne durera que 52 secondes, le temps pour Mamadou Danfa de se blesser du côté des visiteurs et à M. Brotons, arbitre de ce triste spectacle, d'interrompre la rencontre par manque de main-d’œuvre.Cet imbroglio prend ses racines en tout début de saison. Touché par le coronavirus, le club de Jura Sud voit ses installations fermées pendant deux semaines par précaution, l'empêchant de s'entraîner. Une situation qui aboutit au report de ses trois premières rencontres par la FFF. Autorisés à reprendre l'entraînement vendredi 4 septembre, les Bourguignons estiment ne pas être en mesure de jouer dès les jours suivants, et demandent un nouveau report. Cette fois, la Fédération refuse., précise Edmond Perrier, le président jurassien. Résultat des courses, c'est avec seulement huit joueurs que l'équipe parcourt dimanche après-midi les 80 kilomètres qui séparent les deux villes, dans le but, surtout, de ne pas choper de points de pénalité après un forfait., se justifie encore le président.Edmond Perrier ne comprend pas comment on a pu en arriver là., détaille-t-il.Finalement, la Fédération laisse aux deux clubs la responsabilité de se mettre d'accord sur une date dans la semaine, mais reste ferme : le match doit avoir lieu. Ce sera finalement le dimanche à 18h.Arrêtée puisqu'il n'est pas possible pour une équipe de jouer avec seulement sept joueurs sur le terrain, la rencontre a donc été déclarée perdue pour Jura Sud. Dans l'incompréhension face à la décision de la Fédé de lui imposer de jouer malgré cette situation, le club aux dix-huit saisons consécutives dans la division – un record – a décidé de faire appel. Et Edmond Perrier prévient :Le tout donnera finalement lieu à un après-midi rocambolesque dans la Saône-et-Loire. Côté Louhans-Cuiseaux, la surprise est totale avant le coup d'envoi., rejoue Christian Ragaigne, qui réfute toutefois l'idée d'une adaptation de la part de son camp devant la situation.Comprenez : aucune modification tactique n'a été mise en place malgré une supériorité numérique de trois joueurs pour 90 minutes.Dans un tel contexte, difficile d'imaginer un combat acharné entre les deux écuries pour le public venu garnir les gradins., peste-t-il encore.Rideau. Les hommes de Pascal Moulin reprennent la route, laissant derrière eux stupeur et incompréhension.interroge Edmond Perrier.Le spectacle, justement, sera assuré par les joueurs de Louhans, qui offriront finalement à leurs supporters un match d'entraînement en guise d'exhibition.Se pose désormais la question de la suite de ce début de saison improbable pour Jura Sud, qui s'attend à jouer tous les trois jours pour rattraper ses matchs en retard. Prochaine étape dès samedi contre Aubagne. Edmond Perrier espère que les choses vont rentrer dans l'ordre :Mais ce à quoi il aspire par-dessus tout, c'est voir son équipe enfin lancer sa saison., espère-t-il.La menace du retour à la case départ continue de planer.