Looking for Momo

Il s'appelle Momo, il joue attaquant de pointe, en Ardèche, dans l'équipe des vétérans du Foot Loisirs 1994. Jusque là, rien de bien étonnant. Oui mais voilà : Momo a 80 ans. Pas de quoi empêcher ce retraité encore bien fringuant de tâter le cuir, tous les jeudi, de marquer quelques buts et d'imiter le King Cantona lorsqu'il fait trembler les filets. Pas un hasard pour un homme qui, au fond, n'a jamais vécu bien loin des terrains.

Chaban-Delmas, Traction avant et verre de gnôle

Survêt' et baskets, Dieu vivant et célébrité locale

Par Valentin Lutz

Tous propos recueillis par VLU.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Quand il évoque le Foot Loisirs 1994, l'association de foot qu'il préside en Ardèche, Arnaud Nicolas ne s'y trompe pas. Et pour cause, la star de son équipe, un attaquant de pointe qui plus est, a quelque chose en plus que les autres joueurs du coin : 80 années au compteur. Car oui, à huit décennies passées, Momo Tenafer continue à jouer au foot, et ce, avec des coéquipiers qui ont la moitié de son âge. «, lâche le principal intéressé.» Rien de bien étonnant pour ce retraité, encore capable de courir cinq ou dix kilomètres en une sortie, qui n'a jamais traîné trop loin des terrains de la région. Certes mais quand même : comment expliquer une telle longévité bon sang ?A l'origine, le foot n’a pas toujours été au cœur des priorités de la mascotte du Foot Loisirs 1994. Né en Algérie en 1940, Momo passe sa jeunesse loin des terrains. «» La situation ne change pas vraiment lorsque Momo débarque en France, en Ardèche, il y a 57 ans, le 27 avril 1964 précisément. «, replace son fils, Eric, lui aussi joueur au Foot Loisirs 1994.» Dès lors, c’est une vie de travail qui s’ouvre. «» Quant au ballon rond, il n’arrive à Momo que rarement, au gré des occasions, parfois un peu dingues. «, se rappelle-t-il.(rires).(rires). »Momo se met vraiment au foot en 1965, à Privas, . Puis, ses fils Jean-Luc et Eric se mettent eux aussi à tâter le cuir. «, se souvient Éric.» Lorsqu’Éric devient arbitre et que Jean-Luc dit stop, Momo arrête sa carrière. Le vrai déclic intervient à la quarantaine, lorsqu’un jour, Momo se met à saigner de la bouche. «» Ici et là, pendant quelques années, et enfin, au Foot Loisirs 1994, où il évolue depuis une vingtaine d’années. Sur le terrain, aujourd'hui, Momo n’a plus forcément les cannes : pour s’adapter, il s’est donc replacé… en pointe. Arnaud Nicolas justifie : «» Et quand il fait trembler les filets, la fierté de Momo se réveille. «, continue Arnaud.» C’est aussi que Momo veut toujours gagner. «, rigole son fils Éric."Oh putain, oh putain, il fait quoi celui-là ?". » . Une obsession du succès obsédante, qui touche même sa petite-fille. Elle a repris le flambeau et joue au foot en district : «(rires). » .Alors, comment expliquer cette improbable longévité ? Impossible pour son fils Éric. «» Autre explication : Momo s’entretient. «» Cela dit, aujourd’hui, Momo ne court plus autant. «» Alors, les jambes le démangent. «» Le bourreau s’explique : «» Pour écluser son excitation, Momo s’occupe toujours. Pas du genre à rester chez lui devant, il alterne bricolage, coup de tondeuse et virées à droite à gauche au volant de sa 205. A tel point que son fils ne lui connaît qu’un seul style vestimentaire : «(rires) »Du haut de ses 80 balais, Momo est naturellement devenu la mascotte du Foot Loisirs 94. «, s’anime son fils.» Arnaud poursuit : «» Car oui, dans le coin aussi, Momo est bien connu. Et pas que pour le foot. Car à l’époque où il travaillait dans le goudron, Momo avait le «» , à en croire son fils Eric. Surtout, «, remet Arnaud.» Et ce n’est pas demain la veille que Momo quittera le pré du Foot Loisirs 94. «, lance Éric.