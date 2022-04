En pôle position

52 nationalités loin des tracas du monde

« La première fois que je suis allé à Barentsburg, un Russe s’est assis à côté de moi avec de la vodka... et je ne me souviens plus de la suite. »

Mines et terrains gelés

« À mes débuts, on était beaucoup de collègues à jouer. Ça nous faisait du bien, on puisait l’énergie dans la course malgré nos 12 heures de travail quotidiennes. Aujourd’hui, je pense que beaucoup de mineurs craignent de se blesser. »

Jouer sans perspectives

« Je n’ai jamais rien connu d’autre que le foot d’entraînement, sans adversaire. C’est étrange de ne jamais avoir personne à qui se comparer. »

« Le niveau n’atteint probablement pas ce qu’il peut y avoir sur le continent, mais c’est le plus grand match que l’on puisse avoir ici, et ça ramène au moins vingt spectateurs... À Svalbard, c’est beaucoup ! »

Question de niveau

Pôle d'attraction des Liverbirds

Ses fans se qualifient comme les plus septentrionaux de Liverpool. Les Liverbirds ont vu le jour en 2011 grâce notamment à Thomas Nilsen, gérant d’une société de location de voiture. « Je trouvais plus agréable de rencontrer des gens du monde entier plutôt que de regarder les matchs seul chez soi, explique-t-il, installé au café central de Fruene, entre une pizza pepperoni et deux joueurs d’échecs. Les détails ont été très vite réglés. Lors du premier match, nous avons rassemblé beaucoup plus de monde que d’habitude. Certains ne comprenaient pas comment ils avaient pu passer à côté d’une telle ambiance. » Dans la foulée, les fans ont voulu inviter certaines légendes du club. Bruce Grobbelaar est le premier à débarquer. « Il a vécu au Canada, donc il n’avait plus envie de conduire de motoneige et il est resté en ville avec nous, à évoquer de vieux souvenirs. » Phil Neal, quant à lui, a savouré ses excursions en motoneige ou en chien de traîneau. « Après, il a donné une ou l’autre séance d’entraînement aux jeunes qui ignoraient complètement à qui ils avaient affaire. Il s’est tellement bien plu qu’il est revenu assister avec nous à la finale d’un Mondial. » Le prochain sur la liste ? Jamie Carragher. La miniparade organisée dans la ville avant la dernière finale de League Cup avec des motoneiges drapées aux couleurs des Reds devrait achever de le convaincre.

Par Émilien Hofman, sur l'archipel de Svalbard

La « coupe de champagne » est bien visible. Et pour les gens de Longyearbyen, c’est bon signe. Cela signifie que la lumière du jour éclaire à nouveau ce pan de la montagne Hiorthfjellet, apprécié pour sa forme de flûte à bulles. À l’approche du printemps, après trois interminables mois d’obscurité complète, le soleil fait enfin son retour. Tapi sous l’horizon certes, mais suffisamment rayonnant pour colorer les sommets, qui passent tour à tour du blanc au rose et du bleu au noir. Capitale de l’archipel du Svalbard, située à quelque 1300 kilomètres du Pôle Nord, Longyearbyen a longtemps conservé un statut de cité minière, gérée par les entrepreneurs John Longyear puis par la Store Norkse, avant de se transformer en ville d’État à partir de 1993. Aujourd’hui, malgré sa taille de village, elle a tout d’un pôle économique moderne. Ici aussi, on pratique la course à pied, on se fait livrer des pizzas à domicile et on flâne au centre commercial. Ici, aussi, on joue au foot. Au sein du Svalbardhallen, un hall de l’artère principale, le deuxième entraînement hebdomadaire du Svalbard Turn a lieu le vendredi à 16h. Ils sont une quinzaine de joueurs à débarquer. Sans pression. Deux jeunes gaillards installent le but derrière lequel un barbu planque son téléphone portable en lançant un fond de musique. Grand chauve aux airs de Jaap Stam en plus rassurant, Frode distribue les chasubles sans faire attention. Coup de bol, les trois équipes formées sont de valeur égale et se relaient toutes les cinq minutes pour des petits matchs. Sur le parquet, les joueurs parlent uniquement norvégien. Ils ne sont pourtant qu’une poignée à maîtriser la langue. Les autres sont philippins, croates, ukrainiens ou néerlandais.Cette diversité puise sa source dans un vieux traité, celui dit de Spitsbergen, conclu en 1920. Particulièrement égalitaire, il reconnaît toujours la souveraineté norvégienne sur Svalbard, mais autorise par ailleurs la quarantaine d’États signataires à y mener une activité économique et à leurs ressortissants d’y vivre et y travailler sans visa. En 2022, les 2500 habitants de Longyearbyen sont donc de 52 nationalités différentes. Mais pourquoi diable s’installer au 78parallèle nord ? Pour la qualité de vie due notamment à l’absence de taxes, d’abord. Puis pour le froid, le vent, la montagne, les ours, les glaciers, la banquise... la possibilité d’aller au-delà de ses propres limites.Rallier Svalbard un peu par hasard, appréhender son univers et en tomber finalement amoureux, voilà le parcours typique du citoyen local. Ou du moins celui de Facundo. Petit blazer bien ajusté, sourire Colgate, parfum des soirs de sortie, l’Uruguayen reçoit au Barentsbar, un petit pub sans fenêtre du sud de la ville. Son histoire débute en 2017, à Montevideo, quand il rencontre une Norvégienne membre de l’équipe de foot de son oncle., glisse l’intéressé, 18 ans à l’époque, qui annonce dans la foulée son départ pour la Norvège à ses parents."à la maison"Sur place, le jeune homme doit absolument trouver un job, la loi de Svalbard obligeant tout citoyen à subvenir à ses besoins sous peine d’en être renvoyé. Facundo nettoie donc des bateaux, puis devient serveur.Une équipe de foot, aussi, puisque l’Uruguayen est l’un des gardiens de Svalbard Turn, dont il s’empresse de montrer les exploits en photo, ignorant par la même occasion lesde son smartphone sur la situation en Ukraine. Vivre isolé du reste du monde amène inévitablement à se recentrer sur des sujets hyper locaux, tels que la rénovation d’une cabine à Advent City, le passage de rennes dans le centre, la présence d’ours polaire à Tempelfjorden. Les conflits internationaux ne secouent pas grand monde. Preuve en est avec Barentsburg, petit village de mineurs logé à deux heures de bateau ou trois de motoneige de Longyearbyen, qui compte environ 300 habitants russes et ukrainiens, vivant en pleine harmonie. S’y rendre revient à s’immerger complètement dans un passé communiste avec buste de Lénine et bloc « soviétique » d’immeubles en prime. Quatre fois par an, les deux seules entités habitées de l’archipel se donnent rendez-vous chez l’une puis chez l’autre pour un affrontement qui détermine officieusement la meilleure équipe., sourit Frode, qui possède trois capes à son compteur. L’un des plus petits championnats du monde se dispute donc en double aller-retour et se termine à chaque fois par une remise de prix et un banquet bien arrosé., rigole Thomas, joueur improbable capable de marquer d’un pointu à partir de la ligne de but.Ces dernières années, les affrontements se sont surtout cantonnés à la salle. Celle de Barentsburg dispose d’un plancher en bois, celle de Longyearbyen d’un incroyable mur d’escalade coloré en guise de tribune. Il y a pourtant toujours un terrain dehors, niché entre la montagne du Platåberget et les restes de la mine 2, mais il n’est pratiquement plus foulé : trop froid, trop peu de joueurs. Inge était présent lors du dernier affrontement en extérieur. C’était il y a une paire d’années, quand s’entraîner dehors plusieurs fois par semaine faisait encore partie des normes., précise le futur quinqua.Avec son contour des paupières noir, Inge paraît maquillé. Sans surprise, c’est du charbon, celui qui ne s’en va qu’après trois lavages intensifs, celui qui marque une vie de mineur.Charpentier de formation, le Norvégien est venu à Longyearbyen en 1997 pour réparer quelques toits. Cinq ans plus tard, il a bifurqué vers la mine. En septembre 2023, la mine 7, la dernière encore active à Longyearbyen, va fermer ses portes, pas assez verte aux yeux de l’État norvégien. On parle de la rendre à la nature. Inge ne le verra pas : il a acheté une ferme sur le continent. Peut-être pour élever des moutons. En attendant, il reste le dernier mineur encore actif à Svalbard Turn.Depuis plusieurs années, la question d’un terrain synthétique extérieur est régulièrement évoquée. Le modèle fonctionne bien au Groenland, où le championnat insulaire se dispute sur une semaine. À ce jour, aucun projet n’est pourtant sur la table du gouverneur.En hiver, soit à peu près neuf mois par an, il est impensable de se débrouiller à Svalbard sans motoneige. Que ce soit pour transporter les sacs de bouffe pour chiens, aller au boulot ou se perdre à Tempelfjorden, ce lieu presque irréel à deux heures de la capitale, où débouche le glacier Von Post et où stationnait encore il y a peu le Noorderlicht, un bateau pris par les glaces. Ce dimanche, Lasse et Ådne ont préféré explorer la montagne qui trône derrière Nybyen, le quartier du nord de Longyearbyen. Avec leur propre engin aux poignées chauffantes, mais en laissant tomber l’obligation pourtant stricte d’être accompagnés d’un guide armé lorsque l’on quitte la ville, pour se défendre en cas d’attaque d’ours polaires. Revenus entiers, les deux ados s’apprêtent à troquer leurs bottes à fourrure pour des chaussures fluo de futsal.Le premier a débarqué sur l’île avec ses parents à quatre ans, l’autre y a toujours vécu. Il n’y est cependant pas né : c’est interdit, faute d’infrastructure médicale adéquate. Il n’est pas non plus autorisé de mourir à Svalbard, les corps enterrés remonteraient tôt ou tard à la surface dans un état de décomposition peu avancé. Encore loin de cette étape peu réjouissante de la vie, Lasse (17 ans) et Ådne (16) terminent petit à petit leur formation footballistique au sein de l’école de jeunes de Svalbard Turn., note Lasse, le plus blond des deux.L’avantage de jouer sans pression, c’est de pouvoir se focaliser sur l’entraînement pour pouvoir plus facilement améliorer les aspects les plus corrigibles du jeu., ajoute Ådne. À l’inverse, jouer au foot dans une région isolée réduit le nombre de perspectives : difficile de valoriser son potentiel où que ce soit., regrette Lasse.Pour tenir le coup, il reste le fameux derby du Nord. Lasse ne l’a pas encore disputé, au contraire d’Ådne, qui a reçu sa première sélection en février dernier, à domicile. Un affrontement qu’il a préparé très sérieusement., se marre-t-il.Disputée depuis une cinquantaine d’années, l’affiche a connu de grandes soirées populaires, surtout à l’époque de la guerre froide. Aujourd’hui, l’événement se fond beaucoup plus dans la masse., nuance toutefois Thomas, "celui qui sait boire de la vodka".Ces derniers temps, un certain déséquilibre s’est pourtant installé entre les deux formations. Contrairement à Longyearbyen, où les nouveaux arrivants sont contractuellement obligés de s’installer avec leur famille au complet, ceux de Barentsburg viennent souvent seuls pour bosser dans les mines ou en tant que guides, et envoient de l’argent à leur famille restée au pays. Sans rajeunissement, les vieux Russes de 40 à 60 ans ne font inévitablement plus le poids face aux vingtenaires de la capitale., place Frode, l’entraîneur adjoint-joueur.(sorte de hockey en gymnase, NDLR)Qu’il se rassure : de sa lointaine cité russe, Arseniy Lazarev rêve toujours de victoire. Le jeune homme cumule depuis peu les fonctions de coach et de directeur du complexe sportif., prédit-il, sans minimiser l’importance des générations. Il y a encore quelques années, plusieurs joueurs ont en effet rejoint l’équipe junior du Shakhtar Donetsk. Une belle cuvée dont il espère voir les successeurs un jour :À la vodka. Ou au champagne.