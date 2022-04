Alexander-Arnold, sur son Trent-et-un

Tranquille vainqueur de Villarreal à domicile en demi-finales de C1 ce mercredi soir (2-0), Liverpool a pu compter sur un Trent Alexander-Arnold au top et qui a rayonné dans le jeu de domination des Reds. Comme pour rappeler le joueur précieux qu'il reste, dans la réussite des hommes de Jürgen Klopp.

TAA le look coco

? | FOCUSTrent Alexander-Arnold v Villarreal:⏱️ 81' played? 118 touches? 4 key passes? 6/9 accurate long balls? 68/79 accurate passes? 5/5 ground duels won? 4 tackles? 0 times dribbled past? 8.3 SofaScore ratingAn outstanding performance. ??#LIVVIL #UCL pic.twitter.com/hU4JljUzyF — SofaScore (@SofaScoreINT) April 27, 2022

Para mí, Alexander Arnold (sin trabajo defensivo), ha protagonizado una serie de pases y jugadas asociativas de un nivel que no se encuentra en ningún LATERAL. Lo merecía más el inglés, sin desmerecer el gran partido del mediocentro español, jugador como el buen vino. https://t.co/lmBAebk1A1 — Luis Muñoz (@lumure6) April 27, 2022

Par Jérémie Baron

