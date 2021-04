Liverpool repris sur le gong par Newcastle

16

Liverpool FC (4-2-3-1) : Alisson - Alexander-Arnold, Fabinho, Kabak, Robertson - Alcantara (Jones, 77e), Wijnaldum - Salah, Jota (Milner, 58e), Mané, Firmino. Entraîneur : Jürgen Klopp.



Newcastle (4-5-1) : Dúbravka - Murphy, Fernandez, Clark (Willock, 64e), Dummett, Ritchie - Almirón (Gayle, 85e), Shelvey, Longstaff - Saint-Maximin, Joelinton (Wilson, 60e). Entraîneur : Steve Bruce.

Désespérant Liverpool.Malgré 22 tirs concédés dont neuf cadrés, Newcastle a arraché ce samedi après-midi un match nul inespéré à Anfield (1-1). Lesy ont cru jusqu'au bout malgré leurs 32% de possession de balle et se donnent de l'air au classement, notamment en vue du maintien. La mauvaise opération, elle est surtout pour Liverpool, 6avant le choc entre West Ham et Chelsea, ses deux concurrents dans la course à la C1.Le match avait pourtant bien débuté pour les locaux, Salah ayant ouvert le score d'un bel enchainement en pivot dans la surface. Bien lancé en profondeur, Longstaff a la balle d'égalisation au bout de son soulier mais son contrôle trop long l'empêche d'ajuster correctement Alisson (21). Newcastle peut à nouveau profiter d'une défense adverse mal aligné lorsque Joelinton part presque seul au but, mais Almirón le gêne et gâche l'opportunité (26).Le même Joelinton a de nouveau l'occasion d'égaliser en face à face mais son tir fort est trop sur Alisson (55). Lesont aussi beaucoup gâché, pensant tout de même tenir les trois points avant une fin de match lunaire. Wilson, auteur d'un petit piqué, a vu son but annulé pour avoir légèrement touché le ballon du bras en trébuchant. Coup de pot pour Liverpool ? Oui, mais cela n'a pas empêché la bande de Klopp de se faire de nouveau surprendre dans les secondes suivantes sur un pétard à bout portant de Willock pour entériner un joli hold-upQuand Liverpool va se retrouver en Conference League, ils vont peut-être regretter d'avoir quitté les copains Florentino et Andrea.