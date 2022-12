Live : une journée de demi-finale

Ce mercredi, on lâche tout et on plonge la tête la première dans ce qui sera peut-être un Noël avant l'heure. Avant le match France-Maroc (20h), voici huit heures de direct pour vous faire vivre, depuis Doha ou nos écrans de contrôle, l'événement comme si vous y étiez.

Des centaines de supporters marocains sont à l’aéroport de Doha et n’ont pas eu les billets de match que leur fédération leur a promis. Négociations en cours. #FIFAWorldCup #FRAMAR pic.twitter.com/KyKlqXwgMv — Mathieu Rollinger (@MatRollinger) December 14, 2022

Par Matthieu Darbas et Léo Tourbe, avec Mathieu Rollinger à Doha

, a listé le ministre de l'Intérieur ce mercredi sur France 2.A quelques heures de la demi-finale de la Coupe du monde, Gérald Darmanin a annoncé la mobilisation de 10 000 policiers et gendarmes, dont 5000 en Île-de-France pour le match France-Maroc ce mercredi soir. Le ministre français s'est même réservé la possibilité de renforcer le dispositif si nécessaire, notamment en cas de qualification des Bleus pour la finale.Les supporters des Bleus font eux-mêmes le fact checking : un coup de fil à l’Ambassade a confirmé qu’elle n’avait aucun billet à donner.Tous lesqu’ils soient Qataris ou Marocains, postés à l’extérieur de l’aéroport, refusent de donner la moindre explication. De leur côté, les supporters français sont aussi partis à la chasse au billet - notre enquête à lire juste ici . Certains croient savoir qu’une distribution va se mettre en place à l’Ambassade de France…Bon, Mister Rollinger vient de se fait virer de l’aéroport par les flics. Sympa.Zakaria et Younousse prennent leur mal en patience sur le parvis.dit le premier., se désole le second. À noter qu’aucune de ces personnes n’a trouvé un représentant de la fédération marocaine ou de leur gouvernement pour leur expliquer la situation, d’où l’énorme confusion.Un autre Mehdi tend l’oreille et donne des détails :Son voisin prolonge :. Si tout le monde reste là, dans l’aéroport, c’est parce que, reprend Mehdi.Mehdi est arrivé à Doha à 2h du matin. Ça fait donc 9h qu’il est bloqué à l’aéroport. La fédération avait promis que tous ceux qui prennent l’avion depuis Casablanca auraient des billets distribués à l’arrivée., grommelle celui qui vient du même bled que Nayef Aguerd.Lui dit que personne ne les bloque à l’aéroport, seulement « personne ne bougera d’ici sans billet de match » . Ça annonce un gros bordel pour le reste de la journée.Vous vous êtes levés du bon pied ? Tant qu'Antoine Griezmann a bien son gauche, tout ira bien. On se retrouve de bonne heure pour la simple raison qu'une demi-finale de Coupe du monde est forcément un jour spécial, d'autant plus quand elle oppose les Bleus à nos amis Marocains. Que personne ne fasse la fine bouche : ok, on était déjà à ce stade en 2018 mais il s'agirait de ne pas rendre commun l'extraordinaire. Pour vous faire vivre les huit prochaines heures, Mathieu Rollinger va zoner d'est en ouest à Doha pour que vous soyez au cœur de l'événement, alors qu'à Paris, on relayera tout ce qui se trame autour de ce match déjà légendaire.