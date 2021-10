Live : le sommet de National entre le FC Annecy et Villefranche Beaujolais

Gros choc de National, au moment où le FC Villefranche-Beaujolais (dauphin de Bourg-Péronnas) effectue le court déplacement mais périlleux déplacement à Annecy (troisième). Et comme c'est aussi le seul match diffusé en direct ce lundi soir - début de trêve internationale oblige -, on n'allait pas se priver du plaisir de commenter ce match !

Par Simon Butel

21h04 : Après la Ligain des talents, « le National, championnat des polyvalents » . Canal, toujours maître dans l'art des bandes-annonces.Du côté du FCVB, Della Maggiore a pondu un 3-5-2 qui a fait sa gloire à Bourg-en-Bresse, avec l'ancien Parisien Taufflieb dans le rôle de Jason Berthomier et son fiston Jimy Nirlo en libéro. Ça donne Bouet - Romany, Nirlo, Flegeau - Bonenfant, Khous, Sergio, Taufflieb, Pagerie - Elisor, Dabasse.ET Z'EST PARTIIII ! Première banderille après même pas vingt secondes signée Adrian Dabasse, dont je précise qu'il est parmi les nominés pour l'élection du joueur du mois.Quel temps ignoble il fait à Annecy. On se croirait à Dieppe.Bon, on n'est pas là pour radoter, place au présent ! Le coup d'envoi fictif vient d'être donné, y a plus qu'à !Quelle soirée, d'ailleurs, la fiesta de la montée au Diable au club. Patrice Dimitriou était encore plus intenable que dans son couloir, c'est dire ! Que d'émotions.Bien content de le revoir à ce niveau, d'ailleurs, mon Vévé. C'est que je l'ai vécue de près, cette folle 2014-2015 où il a fait monter Bourg-en-Bresse en Ligue 2. Je faisais un service civique là-bas, et le club s'appelait encore Bourg-Péronnas. Ça nous rajeunit pas !Et quand on parle de choc, c'est genre un VRAI choc, entre le troisième, Annecy, et le FCVB, deuxième et invaincu, qui a l'occasion de rejoindre mon Bourg-en-Bresse sûr en tête du championnat. C'est ça, la patte Hervé Della Maggiore.Je vous préviens d'entrer, on va avoir du très très lourd sur le terrain ce soir. Un seul nom devrait suffire à vous mettre l'eau à la bouche : Monsieur Alexy Bosetti !