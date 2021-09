Lionel Messi, l'union fait la force

En souffrance face à Manchester City, le PSG a finalement su inscrire le but du K.-O. pour s'offrir une fin de match tranquille (2-0). Un uppercut venu du pied gauche de Lionel Messi qui inscrit son premier but avec ses nouvelles couleurs. L'Argentin prouve qu'après son divorce forcé avec le Barça, il est prêt à se remarier.

Mbappé en maître de cérémonie

Messi, le nouveau patron

Michel Montana, le speaker du Paris Saint-Germain, a beau élever un peu plus sa voix au moment de hurler son prénom lors de l’annonce des équipes, les supporters, eux, ont gardé leurs cordes vocales au chaud au moment de saluer. Laa beau être le transfert parisien de l’été, avoir gagné six Ballons d’or et marqué 751 buts en carrière, il n’est pas (encore) le chouchou du Parc des Princes, une place réservée à Marco Verratti qui a encore et toujours gagné au jeu de l’applaudimètre. Mais ça, c’était avant la 74minute de ce PSG-City et ce but sublime de Lionel Messi, son premier sous les couleurs parisiennes. À ce moment-là, l'assistance parisienne s'est peut-être enfin rendu compte qu’elle avait dans son escouade l’un des meilleurs joueurs de l’histoire. Et le Parc a alors, cette fois-ci, tout donné pour répondre à l’appel de Michel Montana. Un bruit qui ferait passer un Airbus A380 pour un avion en papier. Il faut dire que le public vient d’assister au mariage de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain . Et quoi de mieux que le Parc des Princes, la Ligue des champions et le Manchester City de Pep Guardiola, bourreau des Parisiens l’an dernier, pour célébrer cette union ?Comme un symbole, le premier but de Lionel Messi vient d’une passe décisive géniale de Kylian Mbappé. Ce même Kylian qui semblait se résigner à être la troisième roue du carrosse, depuis que lalui a volé son amitié avec Neymar. Il n’y a qu’à voir le match à Bruges (1-1) où le champion du monde français n’avait reçu que 4 passes de ses deux compères d’attaque qui préféraient échanger les amabilités. Ou jeter un coup d’œil à l’échauffement d’avant-match où le Brésilien s’envoyait des transversales avec son ancien coéquipier du Barça, laissant son ancien partenaire d’échauffement Kylian Mbappé avec Achraf Hakimi. Sauf que Lionel Messi a compris que l’international français était plus un allié qu’un ennemi et l’a prouvé avec ce une-deux sur son but. Et si c’est bien Neymar qui lui a sauté dans les bras le premier, son doigt ne lâchait pas la direction de Mbappé.Ce mardi soir ne marque donc pas seulement le mariage de Lionel Messi avec le Paris Saint-Germain, mais aussi celui de laavec Mbappé. Finalement, l’Argentin n’a pas attendu de marquer son but pour montrer qu’il était heureux sur le pré, après un été où il est arrivé dans la capitale parisienne en larmes, triste de quitter Barcelone. Il n’y a qu’à voir la célébration du but d’Idrissa Gueye où il est le premier à congratuler le milieu de terrain sénégalais. Décidément, l'Argentin avait coché cette date pour marquer le début d’une nouvelle histoire, comme il l'a évoqué au micro de Canal + après la rencontre :Ce serait mentir que de dire que Lionel Messi a réalisé un grand match. À l’image de Neymar et de Kylian Mbappé, l’Argentin aussi a souvent été maladroit dans ses prises de balle ou ses passes. Pire, il a même parfois disparu des radars pendant quelques minutes de jeu. Sauf qu’il suffit que le ballon revienne dans les pieds des Parisiens pour se rendre compte que laest déjà le patron de cette équipe sur la pelouse. Dès qu’un joueur parisien a le cuir dans les pieds, son premier réflexe est de lever la tête pour voir où il se situe. Et si Messi est disponible, il peut être sûr que le ballon lui reviendra. Son but en est encore le parfait exemple.Alors que Marco Verratti traverse le milieu de terrain avec le ballon dans les pieds, il voit Mbappé partir en profondeur, mais il préfère lâcher le cuir à Messi au niveau de la touche. Idem pour Mbappé qui aurait pu chercher à se retourner pour frapper après la passe de l’Argentin, mais il a préféré lui remettre en une touche pour la suite que l’on connaît désormais tous. C’est finalement ça la marque des grands joueurs. Ils n’ont pas besoin de beaucoup parler, leur présence suffit à ce que les autres jouent pour eux, et pour que les copains fassent les efforts défensifs qu’ils ne font pas. Il n’y a qu’à voir comment Neymar, et dans une moindre mesure Mbappé, sont revenus défendre durant 90 minutes. Messi va peut-être attendre un peu pour être le chouchou du Parc des Princes, mais il est déjà assurément le patron.

Par Steven Oliveira