Lille retourne Nantes en sept minutes

Nantes et Lille auraient pu s'offrir un long moment d'érotisme. Mais ils ont préféré être très cochons en très peu de temps. À ce petit jeu coquin, ce sont les Lillois qui repartent avec l'orgasme : mené de deux buts jusqu'à l'heure de jeu, le dauphin a mis à peine plus de cinq minutes à coller trois pions à des Canaris soudainement déplumés.

Nouveau drapeau anti nouveau blason #FCNLOSC pic.twitter.com/83qGh9VYYe — Tribune Loire (@tribuneloire_) 31 mars 2019

Nantes (5-4-1) : Dupé - Lima, Pallois, Diego Carlos, Ié, Fabio (Boschilia, 87e) - Touré, Evangelista (Moutoussamy, 79e), Rongier, Eysseric (Limbombe, 84e) - Coulibaly. Entraîneur : Vahid Halilhodžić.



Lille (4-2-3-1) : Maignan - Koné, Soumaoro, Fonte, Çelik - Mendes, Xeka - Bamba, Araujo (Leão, 58e), Pépé (Maia, 90e) - Rémy (Ikoné, 85e). Entraîneur : Christophe Galtier.



Dans la vie, il y a deux écoles. Ceux qui préfèrent le bien-être dans la durée et ceux qui recherchent les sensations fortes, quitte à réduire les périodes de satisfaction. C'est la question d'enfant : souffrir un peu, mais longtemps, ou beaucoup, mais rapidement ? Deux philosophies de vie, en somme. Alex Honnold a fait son choix Nantais et Lillois aussi, et c'est exactement le même. Un match sympathique pendant 90 minutes, quelle utilité ? Autant tout concentrer en un quart d'heure ! À savoir : deux buts nantais en deux minutes, suivis de trois pions lillois en sept. Sans oublier un penalty annulé par la VAR, un autre tiré au-dessus, et un troisième envisagé à la dernière minute finalement non retenu. En résumé, une période façon Coupe de la Ligue, une autre à la mode Ligue des champions. À ce propos, c'est Lyon qui fait la gueule, toujours coincé à quatre points des visiteurs du jour.Cinq minutes, et l'on pense savoir à quoi va ressembler la première période : des Lillois menaçants, des contacts rugueux et une Brigade Loire vindicative. Ce sera un deux sur trois. Les contacts sont là : Pépé ramasse le premier jaune du match pour une faute sur Evangelista (5), Fonte évite miraculeusement la biscotte avec son combo tacle par derrière sur Coulibaly/poussette sur Eysseric en deux minutes, Diego Carlos fauche Bamba en pleine surface... Penalty ! Oui, mais VAR : Rémy était hors jeu au départ de l'action, coup de sifflet annulé. La Brigade Loire est là, elle aussi. Les messages anti-Kita s'enchaînent à base de chants, banderoles et drapeaux.En revanche, le jeu offensif des visiteurs manque à l'appel. Les Nantais sont bien organisés, et pourraient poser des problèmes si les transmissions se faisaient plus précises. Il faut attendre les dix dernières minutes pour voir les plus grosses opportunités, à savoir trois frappes non cadrées. Une pour Eysseric sur un centre en retrait de Lima , l'autre pour Araujo lancé par Bamba et la dernière pour Pépé à la demi-volée sur un centre d'Araujo. Deux actions qui auront permis au passage de noter que oui, Luiz Araujo est bien sur le terrain.Il ne va pas y rester longtemps. Une grosse dizaine de minutes, le temps de voir Nantes prendre deux buts d'avance en deux minutes. Sur penalty (Touré retenu par Çelik) transformé par Eysseric avec la première frappe cadrée du match, puis sur une tête de Coulibaly parfaitement trouvé par Fabio . Mais dix minutes, c'est aussi plus qu'il n'en faut aux Lillois et à Leão tout juste entré en jeu pour retourner les Nantais. Un, contrôle poitrine/reprise de volée du jeune Portugais ; deux, penalty concédé par Fabio sur Pépé et transformé par l'Ivoirien ; trois, mise à la retraite de Pallois par Pépé et Bamba pour conclure tranquillement : sept minutes pour passer de 2-0 à 2-3, c'est propre de la part des Lillois.Mais ce n'est pas fini ! Çelik concède son second penalty perso, le quatrième sifflé dans ce match, pour avoir joué à saute-mouton sur Eysseric. Il y en a eu un annulé, deux transformés, il en faut un manqué. Eysseric frappe au-dessus avant de regagner le banc. Comme Pallois avant lui. À 2-0, ça a laissé un espoir de retour aux Lillois. À 2-3, ça leur laisse la victoire. Fou !