Lille replonge l'OL dans le doute

Incapable de s'imposer à l'extérieur depuis le mois de mars, le LOSC s'est imposé mardi soir (0-1) à Lyon grâce à un but de malin inscrit par Jonathan Ikoné en seconde période. Et revoilà l'OL face à ses maux.

Pelote et pétard mouillé

Ikoné, le joli coup

Lopes - Rafael, Denayer, Marcelo, Koné (Tete, 24e) - Cornet (Dembélé, 69e), T. Mendes, Tousart, Terrier - Reine-Adélaïde - Depay (Aouar, 66e). Entraîneur : Rudi Garcia.



Maignan - Çelik, J. Fonte, Gabriel, Bradarić - André, Soumaré (Xeka, 66e) - R. Sanches, Ikoné (Yazici, 76e), Bamba - Osimhen. Entraîneur : Christophe Galtier.



À l'extérieur, ces types-là étaient malades, incapables de gratter le moindre succès depuis le mois de mars et même habitués à ramasser, le plus souvent du temps, des graines de déprime depuis quelques semaines. Mais Christophe Galtier, lui, ne voulait pas paniquer. Pas le genre du mec, qui avait la certitude qu'au bout d'un moment, tout ça finirait bien par tourner en faveur de son LOSC. Bingo : face à un OL en vrac, trop lisible et pas foutu de vraiment inquiéter Mike Maignan, Lille repart de Lyon avec son premier succès en déplacement de la saison. À l'apéro, Rudi Garcia avait demandé au monde entier de «» sur les compliments. On sait maintenant pourquoi.Car si les Lyonnais commencent la rencontre avec des pneus surgonflés, Memphis Depay tentant même de faire tomber le LOSC de sa bécane après moins d’une minute de course, ce à quoi Mike Maignan s’oppose avec autorité, les hommes de Garcia lèvent rapidement le pied. Pire : ils décident même de s’éteindre dangereusement pendant 25 grosses minutes. Une période durant laquelle Renato Sanches, déjà très intéressant face à Dijon durant le week-end, s’allume et souffle quelques braises au milieu d’un Groupama Stadium qui ne sait pas trop quoi penser de la nouvelle proposition sans vie d’un OL paumé. Notamment défensivement : après dix minutes de bagarre, Anthony Lopes décolle alors pour attraper une pelote d'Osimhen. Dans la foulée, Sanches envoie une deuxième mandale sur le but lyonnais, mais ne parvient pas à toucher le cadre. Au bout d’une demi-heure de débat, un constat ressort en vitesse des tiroirs : cet OL peine toujours à mettre du rythme et cette rencontre en manque clairement, même si le LOSC parvient à montrer son pif à plusieurs reprises aux abords de la surface nordiste. Secoués, les Lyonnais, rapidement privés de Youssouf Koné, touché à la cheville, se rebiffent malgré tout en fin de période, sans non plus filer de gros frissons à un Maignan qui capte une tête de Cornet et une molle tentative de Depay avec un cure-dents entre les incisives. Un silence naît dans le ciel lyonnais : oui, cet OL-LOSC ressemble à un pétard mouillé.Reste que Rudi Garcia a une invincibilité à domicile à préserver et qu’il tient encore dans sa poche son plus beau harpon : Moussa Dembélé, meilleur buteur de Ligue 1, longtemps emmitouflé sur le banc de touche. Au retour des vestiaires, voilà donc la question : Dembélé ou pas Dembélé ? Pas Dembélé, et donc toujours pas de folie offensive. Depay peine à faire danser ses vis-à-vis, Cornet balance un corner directement dans le petit filet de Maignan... Ainsi, que faire ? Attendre que ça passe, Lille ayant d’abord préféré les moufles aux gants de boxe en seconde période. Une illumination : à l’heure de jeu, Memphis gagne un 100m face à Renato Sanches. Maigre comme animation, mais il faut parfois se satisfaire de ce que l’on a. Vexé, le Hollandais sert Thiago Mendes en retrait sur corner, qui cartouche un tableau publicitaire, là où Lucas Tousart balance une volée sur un capo. On se dit alors que Garcia va enfin demander à Dembélé de faire tomber le survêt’. Bonne blague : le Patrick Swayze de Nemours préfère sortir Depay, dégainer Aouar et donc jouer sans buteur. Le LOSC, porté par la bonne entrée de Xeka, sent alors l’ouverture d’une faille (merci Marcelo), dans laquelle Ikoné s’infiltre avec autorité, transformant le seul ballon touché par les Nordistes dans la surface de l'OL en seconde période en cadeau (0-1, 68). Et voilà de nouveau le coach lyonnais placé face à ses choix, comme à Marseille, ce qui le force à pousser sa pointe de luxe sur la piste. En vain. Trop tard, trop tout : l'OL chute pour la sixième fois de la saison, et Rudi Garcia peut déjà sortir le Doliprane.