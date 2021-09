C1 féminine : tirage tranquille pour l'OL et le PSG

Group stage draw The most exciting group is______#UWCL | #UWCLdraw pic.twitter.com/5v9eoQ2jRx — UEFA Women’s Ligue des champions (@UWCL) September 13, 2021

Nouvelle règle !Pour la première fois de son histoire, la Ligue des champions féminine se dote d'une phase de poules afin de permettre aux équipes engagées de toucher plus de primes de matchs. Le tirage au sort avait lieu lundi après-midi au siège de l'UEFA en Suisse. Seul l'Olympique lyonnais (qui a éliminé Levante au deuxième tour de qualification , 2-1 à l'aller comme au retour) pouvait craindre de se retrouver dans un groupe de la mort à cause de sa présence dans le chapeau 2.Finalement, il n'y aura rien d'insurmontable pour les deux équipes françaises. Dans le groupe B, le PSG aura comme adversaire Breidablik (Islande), le Real Madrid et Kharkiv (Ukraine). De son côté dans le groupe D, les Fenottes croiseront le fer avec le Bayern Munich, le BK Häcken (Suède) et le SL Benfica. Les premières rencontres auront lieu le 5 et 6 octobre et la dernière journée se déroulera le 15 et 16 décembre.Et si on passait déjà au tour suivant ?