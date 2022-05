Leverkusen retrouve la C1, Fribourg et Cologne perdent pied

Les résultats :

La 33et avant-dernière journée de Bundesliga a livré un premier verdict, ce samedi après-midi.Hoffenheim et Leverkusen, troisième en quête de Ligue des champions, ont ouvert le bal à la Rhein-Neckar Arena (2-3). Profitant de l'incompréhensible nonchalance de Piero Hincapié, Christoph Baumgartner ne s'est pas gêné pour récupérer le cuir et trouver Georginio Rutter en retrait. Le huitième but du Français en Bundesliga. Dix minutes plus tard pourtant, l'inévitable Patrik Schick est venu mettre tout le monde d'accord en reprenant du gauche et sans contrôle le centre de Moussa Diaby. Mais encore une fois, le Bayer s'est fait piéger par sa défense à peine la remise en jeu effectuée. Oublié devant les cages, Baumgartner est en effet parvenu à placer sa caboche afin de replacer les siens devant. Schick s'est ensuite mué en passeur, trouvant Moussa Diaby au point de penaltyavant de donner l'avantage aux Rouge et Noir trois minutes plus tard. Lucas Alario, en sortie de banc, s'est même permis d'ajouter le quatrième dans le temps additionnel. Leverkusen est en Champions.Un relégué contre un dauphin : le duel entre Greuther Fürth et le Borussia Dortmund n'a pas vraiment laissé de place au suspense (1-3). Au Sportpark Ronhof, Julian Brandt n'a pas tardé à ouvrir la marque en reprenant une frappe de Raphaël Guerreiro repoussée dans ses pieds par Andreas Linde. Une partie débridée puisque sans enjeu, que Jessic Ngankam s'est chargé d'alimenter en égalisant d'un beau piqué. Avant de voir, dans la foulée, Brandt glaner le doublé d'un enchaînement crochet du droit-frappe du gauche surpuissante. Entré en fin de rencontre, Felix Passlack s'est également joint à la fête en croisant un tir légèrement dévié par Nick Viergever. Le BVB termine bien.L'Europa-Park n'a pu qu'assister, impuissant, au naufrage de Fribourg devant l'Union Berlin (1-3). De quoi remettre en cause cette place en C1 tant rêvée. D'entrée, c'est un Grischa Prömel opportuniste qui s'est jeté sur la ligne fribourgeoise pour pousser au fond le centre de Sheraldo Becker malencontreusement prolongé en coup de billard par Maximilian Eggestein. Incapables de réagir, les joueurs de Brisgau ont coulé et laissé le soin à Becker de déposer son ballon sur la tête surpuissante de Christopher Trimmel. Généreux, le Néerlandais s'est dès lors montré réaliste, lancé dans la profondeur par Taiwo Awoniyi et fusillant le pauvre Mark Flekken. La réduction de la marque signée Lucas Höler d'une voléea ravivé la flamme des hôtes, sans plus puisqu'András Schäfer a remis trois buts d'écart. En cas de succès de Leipzig contre Augsbourg ce dimanche, Fribourg dira pratiquement au revoir à l'élite continentale.Avec la victoire de l'Union, Cologne devait impérativement s'imposer face au VfL Wolfsburg afin de récupérer l'ultime ticket qualificatif pour l'Europe, en Ligue Europa Conference plus précisément. Mais au RheinEnergieSTADION, rien n'en aura été. La faute à Yannick Gerhardt, à la conclusion d'un sublime mouvement à trois impliquant Lukas Nmecha et Jonas Wind. Cologne ne contrôle désormais plus son destin.