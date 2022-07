Les USA qualifiés pour la Coupe du monde féminine 2023

CB

En route vers leDans la nuit de jeudi à vendredi, l'équipe féminine des États-Unis a officiellement composté son ticket pour la Coupe du monde 2023, qui se tiendra l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande. Après leur victoire face à la Jamaïque (5-0), les Américaines ne peuvent plus être rattrapées et finiront quoi qu'il arrive en tête de leur groupe de qualifications.Double tenante du titre après son succès au Canada en 2015 (5-2 en finale face au Japon) et en France en 2019 (2-0 contre les Pays-Bas), la troupe emmenée par Vlatko Andonovski vise un troisième succès consécutif, le cinquième de son histoire.À moins que la bande à Coco Diacre ne s'y oppose.