Les supporters du Red Star continuent de croire en leur étoile

L’officialisation du rachat du Red Star par le fonds d’investissement américain 777 Partners ne passe toujours pas en Rino Della Negra. Ce dimanche 15 mai, les supporters se sont réunis à Saint-Ouen à l'occasion du Festi'Bauer, une kermesse de fin de saison organisée par le Collectif Red Star Bauer. Tous pensent encore pouvoir renvoyer les repreneurs à Miami et trouver un projet qui colle plus à leur ADN. Pour continuer de faire briller les valeurs du Red Star.

FESTI'BAUERLe 23 mai 1942, Jean-Claude Bauer tombait au Mont Valérien, fusillé par la barbarie Nazie pour l'avoir combattue. 80 années après, nous souhaitons lui rendre hommage, dans un lieu qui porte fièrement son nom, notre stade Bauer. https://t.co/UsVRO4HLmj pic.twitter.com/CH2m0Gnu8Q — Collectif RS Bauer (@stadebauer) April 30, 2022

« Gerard Piqué nous a envoyé un mail pour rencontrer les supporters. »

Assemblée, Belgique et pétanque

777 dehorsDes représentants de la tribune Rino Della Negra ont été reçus à l'Assemblée nationale, vendredi après-midi par Mme Marie-George BUFFET, députée de Seine-Saint-Denis et ancienne ministre des Sports. https://t.co/jRJd0bYANR pic.twitter.com/bGq3JQq34R — Collectif RS Bauer (@stadebauer) May 14, 2022

« Mélenchon n'est pas un fan de football, mais le Red Star, à gauche, ça parle. »

La vente du @RedStarFC à 777 Partners est contre nature. Député de la circonscription du club audonien, je m'y suis toujours opposé. Co-signataire de cette tribune, j'appelle à continuer la mobilisation pour défendre une autre vision du football.https://t.co/etidgr0jmY — Eric Coquerel (@ericcoquerel) May 13, 2022

Patrice Haddad : « On ne sera jamais une plateforme de trading »

C’est une étape majeure dans la grande et prestigieuse histoire du @RedStarFC, longue de 125 ans. À l’issue d’une procédure de consultation et d’agrément, le club à l’Étoile rouge est désormais détenu à 100% par 777 Partners — Red Star FC (@RedStarFC) May 11, 2022

Par Loïc Bessière, à Saint-Ouen

« Le club a conclu un accord de services partagés avec le club de football italien Genoa Football and Cricket Club, qui prévoit que les services sportifs susmentionnés seront principalement livrés aux propriétaires de Genoa, c'est-à-dire 777 Partners LLC. Dans ce contexte, la Commission des licences souhaite attirer l'attention du club sur les dispositions de l'article B3.42 du Règlement de l'association. » « aucune personne physique ou entité juridique ne peut avoir un intérêt ou en même temps être directement ou indirectement impliquée dans le contrôle, l’administration ou les activités sportives de plus d’un club participant à la même compétition. » (*) L'article B3.42 indique qu'

Comme souvent, « Veuch » est dans les gradins de Bauer. Cette fois, il n'est pas là pour encourager le Red Star. Ce dimanche, ce n'est pas match, c'est Festi'Bauer. Cette journée organisée par le Collectif Red Star Bauer est l'occasion pour les supporters audoniens de se retrouver sous le soleil en famille, mais aussi de parler du futur de leur club. Deux jours avant, ce qui devait arriver arriva : le Red Star et le fonds d'investissement américain 777 Partners se sont dit oui. Pour Veuch, qui vibre pour le Red Star depuis dix ans, le divorce avec le président Patrice Haddad est consommé :C'est pour cette raison que le mois dernier, les supporters ont arrêté la rencontre de championnat contre Sète avec des lancers de fumigènes sur la pelouse., rappelle le trentenaire.Devant le stade, il flotte dans l'air une odeur de merguez et un vent de contestation. Non loin des grils, un homme assis à une table tient un micro. Il s'appelle Dimitri Manessis. Co-auteur du livre, il est d'ailleurs vêtu d'un T-shirt floqué « Tribune Rino Della Nagra » . Il donne une conférence sur la vie de Jean-Claude Bauer, cet ancien résistant juif et communiste qui a donné son nom au stade. Quand ses études ont déraciné Dimitri du Stade des Alpes de Grenoble en 2017, il n’a pas hésité à épouser le logo du Red Star., raconte-t-il. Comme Veuch, il craint que cette vente aux Américains ne détruise les valeurs communistes du Red Star.Après le fameux lancer de fumigènes, la petite annonce pour vendre le club danset la tribune signée par des personnalités dans, il promet que les ultras dionysiens en ont encore sous le pied et envisageLes ultras seront-ils toujours à Bauer la saison prochaine ? Pour entendre la réponse, il faut s'éloigner des enceintes qui crachent du reggae., avoue Vincent Chutet-Mézence, le président du Collectif Red Star Bauer.La petite annonce dansa porté ses fruits :Deux personnes intéressées, et même une troisième avec Gerard Piqué . Dans une interview, le défenseur du FC Barcelone a déclaré avoir fait une offre pour acheter le club, accompagné d'entrepreneurs français. Malgré le refus de Patrice Haddad, il n'avait pas lâché l'affaire., révèle le supporter. Fort de ces trois propositions, le Collectif souhaiteCe combat va désormais au-delà du supporterisme et d'une simple volonté de quelques fanatiques de préserver l'étiquette de « club de gauche » . L'affaire est ainsi en train de prendre un tournant politique. Ce vendredi 13 mai, quatre représentants des supporters ont été reçus à l’Assemblée nationale par Marie-George Buffet., précise Sébastien, présent lors de cette rencontre avec la députée du Parti communiste. Pour illustrer ses propos, il sort de son jean son téléphone. Malgré l'écran fissuré, il affiche un dossier de la fédération belge (RBFA). Ce document sur le club d'Ostende, concernant la validation de sa licence 2023, montre les liens du club avec le Genoa, club de 777 Partners comme une autre équipe belge, le Standard de Liège. Cela pose donc problème à la RFBA, car des personnes ont des intérêts dans les deux clubs. Ce problème d’équité se reproduira la saison prochaine entre Nancy - dont les propriétaires sont ceux d'Ostende - et le Red Star - qui partage ses propriétaires avec le Standard. Le Collectif a publié ce mardi une lettre ouverte à ce sujet afin d’alerter la FFF et la DNCG . Comme tout ne peut pas être apocalyptique, la rencontre avec l'ancienne ministre des Sports a permis aux supporters audoniens de repartir avec un peu d'espoir :Loin de l’hémicycle, Éric Coquerel profite de son dimanche au soleil à Bauer. Les débats du député France insoumise concernent sa partie de pétanque. Après un point gagné, il ramasse ses boules et interpelle Josh Wander, le propriétaire de 777 Partners : Signataire de la tribune , Éric Coquerel l’a partagée au sein de son parti :Il dénonce un rachatIl confirme la volonté de créerLe député voit même plus loin que le football., développe-t-il.Contacté par nos soins, le Red Star n’a pas usé de son droit de réponse. Il renvoie vers son communiqué et aux interviews de Patrice Haddad et de Josh Wander dans L’Équipe du 12 mai , confirme l’Américain dans le journal.Il se défend de racheter le Red Star pour être un club satellite du Standard, du Genoa et de Vasco de Gama, déjà propriétés de 777 Partners.Patrice Haddad se justifie de son côté de ne pas avoir consulté les supporters dans le choix de l’acheteur., regrette-t-il dans les colonnes du quotidien. Il en profite pour attaquer les défenseurs du sempiternel football populaire :Quand la sono et le reggae cessent leur boucan, on peut en entendre un autre, qui émane des cordes vocales des supporters du Red Star. Les paroles étant en anglais, on peut imaginer qu'elles ont atterri dans les oreilles de leurs destinataires :