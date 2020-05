Les notes de Top Chef

Eric Frechon

Note de la rédaction 7 Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

« Vous allez me prendre des produits de qualité et vous allez me les cramer. » En hommage à toutes les merguez que tu as carbonisées, à tous les toasts que tu as noircis, à toutes les pâtes que tu as oubliées sur le feu en rentrant bourré à 4h du mat’, le chef Fréchon a exigé que les candidats passent les aliments au lance-flamme. Amusant. La prochaine fois que tu laisses ton poulet du dimanche brûler au four, tu le sers et tu dis à tes invités : « N’oubliez pas d’apprécier le goût du fumé ! »