Les notes de la demi-finale de Top Chef

Mohamed Cheikh

Note de la rédaction 9 Note des lecteurs 9 Moyenne de 103 notes Votre note Modifier la note x Donner une note 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Donner une note

Mohamed aura donc roulé sur ses adversaires sur les défis imposés, piétinant Sarah et son association impossible, et vaporisant Matthias, aka le génie de l’agneau de lait. Le candidat avec le plus fort potentiel sympathie, et qui aura le plus progressé au fil des semaines, se qualifie haut la main pour la finale. On sait déjà qui on va soutenir la semaine prochaine, non ?