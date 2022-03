Les notes de Top Chef

Comme durant l’épidémie de Covid pour les scènes de film où les acteurs se parlaient à deux centimètres du visage, on l’a un peu senti, hier soir, ce décalage entre la situation actuelle en Ukraine et le visionnage d’un épisode de Top Chef.

Épreuve 1 : Sweety moules

Tania et Arnaud - Dessert

Arnaud fait équipe avec Tania pour réaliser une glace à la Saint-Jacques, praliné de barbes et carpaccio. Dressage CM2 avec plein de contraintes de dégustation pour que le goûteur se sente à la mer : respirer un bol d’eau de coquillages à chaque bouchée, lécher du faux sable sur un coquillage, bref un enfer. On n’est pas passé loin des gouttes d’eau projetées sur le chef pour l’impression de vagues, et du yaourt lancé sur son tablier pour les mouettes qui chient.





« OK maintenant, appliquez le monoï sur votre torse et dépliez le tabouret en toile, s’il vous plaît. »





L’avis d’Ángel León : j’aime beaucoup, félicitations.



Tania et Arnaud grindent directement en dernière chance avec la fluidité d’un Tony Hawk de la grande époque.



Arnaud qualifié pour l’épisode 4, Tania en dernière chance.



Lilian et Ambroise - Vacherin iodé

Lilian a bien fait de quitter son hypermarché et le Peach Pit After Dark pour revenir à la cuisine, et avec Ambroise, ils forment une belle petite équipe. Meringue, tuile d’algues, gelée spiruline, salade de salicornes et Saint-Jacques, moules en éclade, un plat qui ma foi peut faire envie si un jour j’ai envie de goûter un dessert aux algues.





L’avis d’Ángel León : équilibre fantastique, félicitations.



Coup de cœur du chef, Lilian et Ambroise qualifiés pour l’épisode 4 !



Sébastien et Pascal - Dessert

Je commence à bien apprécier Sébastien : si on fait abstraction de son petit côté animateur de Gulli, il peut tenir longtemps. Avec Pascal le cyborg, ils « marmitonnent » la pavlova en remplaçant tout le contenu d’une pavlova par des oursins. On perd progressivement la raison en matant cette épreuve, et les petites astuces Top Chef apparaissant à l’écran, de type « pour agrémenter de la poire avec de l’oursin, n’hésitez pas à ajouter un peu de lapin » , n’arrangent rien.





L’avis d’Ángel León : c’est magnifique, fantastique.



Deuxième coup de cœur, Sébastien et Pascal qualifiés pour l’épisode 4 !



Wilfried et Thibaut

Les deux compères se lancent sur de l'huître et une petite chantilly marinière, au goût, je ne sais pas ce que cela donne, mais au visuel, avec tout le respect que je leur dois, on est plutôt sur le contenu d’un siphon d’évier.





« En matière de visuels, on est sur un dessert. »





L’avis d’Ángel León : « Muy bueno » , ce qui équivaut à « je déteste » .



Wilfried qualifié pour l’épisode 4, Thibaut en dernière chance puis qualifié aussi.



Épreuve 2 : Le poulet rôti

Oh, un juge invité français ! Une contrainte de plat à peu près normale ! Une épreuve intéressante chez Alexandre Gauthier qui, toujours pas de chance, est également très sympa.





Elis

Elis tient bien sur la ligne de crête entre sa fine connaissance de la cuisine africaine et le respect des contraintes, petite cuisse de poulet snackée, condiment yassa et tempura de patte de poulet, habituellement très appréciée en Afrique et en Asie.





L'avis d'Alexandre Gauthier : « Très goûteux, c’est audacieux, c’est politique, on voit clairement la dénonciation de notre société carniste qui souhaite manger la protéine, mais occulter le corps, cette patte est un poing brandi qui nous resitue dans le process de mort, je dirais même d’exécution, entre un être vivant - l’animal - et l’assiette. »

Elis : « Oui, voilà. »



Elis qualifié pour l’épisode 4 !



Lucie

Lucie signe encore une fois mon plat préféré – minimal, efficace, précis –, avec un millefeuille de peaux de poulet, pommade de gésiers, confiture de yuzu, et un croûton imbibé hyper réconfortant. À noter que le nouveau juge Glenn Viel enfreint carrément les règles de Top Chef, et aurait été puni face caméra s'il y avait un tant soit peu de discipline dans cette émission : alors que Lucie s’apprêtait à faire une pommade de gésiers, il déconseille les gésiers (ça il a le droit), conseille d’autres abats (ça il n’a pas le droit) et va même lui en chercher auprès d’Elis (ça, méga pas le droit). Je propose de lui confisquer sa moto, l’usage du mot « régressif » et tous ses posters de Lorenzo Lamas.





L'avis d'Alexandre Gauthier : Très élégant, ça ruisselle de gras, aucune réserve, très réussi.



Coup de cœur de Gauthier, Lucie qualifiée pour l’épisode 4 !



Mickaël

Mickaël a de bonnes idées, ce n’est peut-être pas le bourrino-rôtisseur qu’il tente de vouloir faire paraître : certaines idées sont nobles même s’il reste des ajustements techniques à faire. Il réalise un poulet en saumure avec des écailles de pomme de terre, et une petite sauce de crevettes grises, bière, cartes postales de Lille.





Mickaël en dernière chance, puis qualifié pour l’épisode 4 !



Logan

Logan nous fait un repas du dimanche fort appétissant, mais ce n’était pas tellement l’épreuve. Il tape complètement à côté, malgré les conseils de Paul Pairet qui s’énerve un tout petit peu à l’annonce du verdict, mais se retient parce que Logan a des patounes de grizzly.





Logan en dernière chance, puis qualifié pour l’épisode 4 !



Louise

Louise décide de jouer la carte de l’anthropophagie en réalisant le riz au sang de sa grand-mère. Je ne comprends pas comment M6 a pu diffuser cela, j’ai appelé la police et j’attends des nouvelles.

Plus sérieusement, il est compliqué de juger un plat aussi personnel et teinté d’affect pour la candidate : une spécialité de sa grand-mère Fatima, un arroz de cabidela, liant les abats de poulet au riz, entre deux chips de peau de poulet, plus d’autres mignardises autour de la volaille et un beau jus de laitue. Le résultat est très appétissant, mais si je peux, en toute subjectivité, émettre une réserve, ça serait sur le dressage : on pourrait croire qu’on a tapé cinq fois dans le dos d’un chat au-dessus d’une assiette.





« Mais crache Socrate, crache ! Il est con ce chat ! »





L'avis d'Alexandre Gauthier : le chef perçoit bien la démarche « d’assiette de libre expression » , mais ne peut la faire gagner. Louise très émue, +10 points de sympathie pour ma part.



Louise qualifiée pour l’épisode 4 !



Éliminée en dernière chance : Tania Cadeddu ! On lui souhaite une belle continuation au sein de Vida, vous pouvez la suivre sur Instagram, et n’oubliez pas : pour vraiment juger sa cuisine, c’est pas à la télé, c’est dans son restaurant. À la semaine prochaine pour le 4e épisode !



Par Henry Michel ​​PS : Ce doggy bag n’a pas inclus : l’épreuve de la dernière chance autour du chou, qu’il aurait été intéressant de faire subir à tous les candidats, une anecdote sur la bataille du bortsch de Ievgen Klopotenko (vous n'aurez qu’à googler) et une bio d’Alexandre Gauthier. Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La téléréalité, les concours culinaires, c’est une distraction en temps de paix, et quelques jours avant l’attaque de la Russie était encore diffusé sur la chaîne ukrainienne STB, avec ses chefs stars et ses candidats et candidates de Kharkiv, de Kiev ou d’Odessa. Aujourd’hui, les équivalents ukrainiens de nos Etchebest, Darroze, Viel et Pairet parlent de guerre. Le chef juré Vladimir Yrolaski cuisine pour les troupes et les sauveteurs. Les autres jurés appellent à la paix en story Instagram. Si là-bas, la gastronomie n’est plus un sujet, les autres chefs ukrainiens ne sont pas inactifs. Ievgen Klopotenko, jeune chef classé au 50 Next, a transformé son restaurant branché de Kiev en abri et cantine pour les combattants - comme beaucoup de restaurateurs et restauratrices locaux. À la frontière ukraino-polonaise, l’ONG World Central Kitchen a déjà servi des dizaines de milliers de repas aux réfugiés, et a pu ouvrir avec l’aide d’autres restaurateurs une antenne à Odessa. La bouffe n’est plus un loisir, mais une denrée rare. Malgré tout cela, tentons tout de même, puisque c’est un privilège de pays pas encore tout à fait en guerre et puisque ça nous détend, de plaisanter sur un concours culinaire à la télé.Le chef Etchebest aura lâché sans le vouloir le meilleur résumé de ce début de saison :. Cette première épreuve en est le point d’orgue, et avec pour chef invité le triple étoilé espagnol Ángel León, on assiste presque à une extension de l’épisode 2 dans la série « chefs hispanophones sympas avec tout le monde en goûtant n’importe quoi » . Après avoir étalé une potionsur sa table, Leon exige des desserts aux fruits de mer. Ce n’est pas une phrase mnémotechnique, c’est vraiment l’épreuve.