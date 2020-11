Les joueurs de Boca rendent hommage à Maradona devant sa fille

The raw emotion of Dalma Maradona, Diego’s daughter, upon receiving an ovation from Boca Juniors after scoring the game’s opening goal. pic.twitter.com/i7ScvTQcAh — Nico Cantor (@Nicocantor1) November 29, 2020

On l'attendait.Ce dimanche, Boca Juniors a rendu hommage de la meilleure des manières à sa légende Diego Maradona, en s'imposant 2-0 face aux Newell’s Old Boys en Coupe d'Argentine, grâce à un doublé d'Edwin Cardona. Après avoir inscrit le premier but sur coup franc, le Colombien et ses coéquipiers ont pris un maillot de l’équipe d’Argentine floqué du numéro 10, puis sont partis applaudir sous la loge qui appartient à la famille d'. Dalma Maradona, fille aînée de la légende, n’a pu retenir ses larmes là où elle a souvent accompagné son père voir des matchs de leur club préféré.Qu'est-ce que ça aurait donné dans un stade plein !