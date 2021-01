Immobile, moments de Gênes

Avant de devenir l'incroyable monstre offensif de la Lazio, Ciro Immobile a galéré un peu partout en Italie et notamment au Genoa. De nombreuses saisons où l'attaquant, encore immature, n'offrait pas les promesses qu'il tient pourtant aujourd'hui.

« S'il sera un grand attaquant ? NON ! »

Jeune et ambitieux, parfois douteux

Par Florian Cadu

Tous propos recueillis par Florian Cadu, sauf mentions

404 minutes. Un but toutes les 404 minutes, contre 88 l'année dernière. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce ratio est celui de Ciro Immobile lors de sa toute première saison en Serie A. Évidemment son plus mauvais total sur une année avec au moins une titularisation dans le championnat italien, deuxième division comprise. C'était en 2012-2013, l'attaquant n'était plus un gamin (il avait soufflé sa 23bougie en février) et défendait alors les couleurs du... Genoa. Ce même Genoa qu'il affronte ce dimanche à l'occasion de la quinzième journée, et à qui il a déjà planté onze pions tout au long de sa carrière en l'espace de douze confrontations (plus deux passes décisives). À cette époque, donc, l'avant-centre ne convainc personne. Dans l'ombre d'un Marco Borriello bien plus habitué à l'exigence de l'élite et dans une formation se battant pour le maintien, celui qui vient d'être acheté quatre millions d'euros à la Juventus et qui sort d'un impressionnant exercice avec Pescara (28 réalisations, meilleur buteur de Serie B) se retrouve comme bloqué par la pression.Et lorsqu'il trouve le chemin des filets, ce qui ne se produit que 5 fois en 33 journées (et jamais en 2013), la recrue parvient à se fâcher avec les supporters.» , lui écrivent ainsi les fans du club dans un communiqué, après un match contre l'Inter où le protagoniste a posé un doigt sur ses lèvres en guise de célébration pour répondre aux sifflets et alors que les résultats sportifs s'avèrent catastrophiques. «Très vite, Immobile n'a plus qu'un choix possible devant lui : celui de s'en aller. Direction le Torino, où il confirme enfin ses promesses avec 22en 33 parties. Mais plutôt que la suite, c'est le rétroviseur qui est intéressant à contempler. Car le Genoa n'est pas le seul mauvais souvenir de l'Italien, qui a signé des bides dans ses précédentes écuries. Au total, trois autres de ses employeurs transalpins (sans compter le Borussia Dortmund et Séville, où lea là-aussi foncé dans le mur) ont lâché l'affaire sans réel retour (sportif ou économique) sur investissement : la Juventus (son club formateur qui l'a prêté à de multiples reprises, aucun caramel en championnat), Grosseto (un seul cachou, en seize rencontres) et Sienne (idem, pour 7500 malheureuses secondes de jeu). Sienne, justement. C'est là que Gaël Genevier a rencontré l'actuel phénomène, qui était loin d'en être un au début des années 2010.S'il reconnaît logiquement que le jeune Ciro pouvait brandir l'excuse de l'âge pour justifier ses mauvaises statistiques ou performances, le milieu défensif de l'AlbinoLeffe ne semble pas avoir été le moins du monde impressionné par son ex-partenaire à l'entraînement :"Tu penses qu’il sera un grand attaquant ?""NON !", remet de son côté Pedro Kamata, lui aussi coéquipier d'Immobile lors de ces quelques mois passés à Sienne.Trouver l'endroit idéal et l'instant propice pour devenir le monstre terrifiant sur le long terme toutes les défenses européennes au plus haut niveau, voilà donc ce qu'a cherché le triple(2014, 2018 et 2020) entre sa majorité et ses 27 balais avant d'arriver à Rome., ajoute encore Genevier, désormais impressionné par les prouesses de l'international confirmé.À l'heure d'entamer 2021, tous ces moments de galère et de gêne sont en tout cas définitivement rangés derrière lui. Les dents de lait sont tombées depuis longtemps et, malheureusement pour les supporters du Genoa, aucune critique ne tombera si un doigt se pose sur la bouche en cas de début de nouvelle année réussi.