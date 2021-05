Les concours d’éloquence s’invitent dans les centres de formation

Concours d’éloquence et centre de formation, ce sont a priori deux mots qui n’ont pas grand chose à faire ensemble. Et pourtant, depuis deux ans maintenant, plusieurs clubs français font défiler leur U16 au pupitre pour pratiquer l’art de la plaidoirie, façon Camélia Jordana dans Le Brio. Dans quel but ? Les réponses sont multiples, et parfois surprenantes.



Quatre précurseurs freinés par le Covid

« On visait une dizaine de clubs, c’est le bon nombre. En cas de nouvelle annulation de la finale nationale cause du Covid : on aurait eu des derbys de Normandie, de Champagne, du Nord, Lyon - Saint-Etienne et le Classico. »



a remporté cet après midi le ???????? ?’?́???????? organisé depuis plusieurs semaines entre les jeunes du centre de formation, félicitationsIl représentera bientôt l’OM lors de la finale des clubs — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) April 14, 2021

« On a à faire à des sportifs. Ils sortent de leur zone de confort mais ils veulent quand même se surpasser pour être le meilleur. C’est une énergie que je n’ai jamais vue ailleurs. »



France-Brésil, théâtre et ballon d'or

« Ces jeunes ont l’habitude d’être jugés au quotidien par leur staff, coéquipiers ou adversaires, mais pas dans ce contexte. Ces finales, ce sont des moments géniaux pour la vie de club »



La finale du concours d’éloquence s’est déroulée ce mercredi sur la prestigieuse scène du théâtre Sébastopol de Lille Les lauréats ? Gedeon Elonga Kisley Zita Cheik FofanaCoup de du jury : El Nasry Mistoihi Et une expérience magique pour tous pic.twitter.com/zI34Op9XIY — LOSC Academy (@LoscAcademy) February 10, 2021

Des bénéfices jusque sur le terrain

« Les sortir de leur zone de confort et leur faire prendre conscience qu’ils ont d’autres compétences, ça nous permet aussi de mieux les connaître. Au centre, les joueurs se construisent humainement, on se doit de participer à cette construction »

« Ca peut leur apprendre à avoir du recul, à être plus réfléchi, pour ne pas avoir que des réponses spontanées face à certaines situations sur le terrain. »



C’est bien connu, les footballeurs ne savent pas parler, à de rares exceptions près. C’est en tout cas ce que pense une partie de la société, réfugiée derrière des clichés qui ont la peau dure. Car dans les faits, quand on leur donne la possibilité de s’exprimer, les joueurs ont des choses à dire, et savent le faire avec la manière. La preuve dans les centres de formation où, depuis deux ans, des concours d’éloquence sont organisés en partenariat avec la LFP. De quoi faire des joueurs de meilleurs communicants, mais pas que : «» , affirme Mohamed Slim, président de l’association Prométhée Education qui pilote le dispositif. Exagère-t-il ? Pas vraiment.Pour commencer, de quel esprit sort cette idée pas si folle ? D’une coopération entre la Fondaction du Football, un fond de dotation créé en 2008 par la FFF qui déploie des programmes d’action dans les centres de formation, et de Prométhée Education, association qui promeut l'égalité des chances, notamment à l'école. «» , détaille Guillaume Naslin, délégué général du Fondaction. Dès la saison 2019-2020, une phase expérimentale est lancée dans 4 clubs moteurs : le PSG, Lyon, Marseille, et Saint-Etienne. La mayonnaise prend, même si le Covid stoppe tout, comme partout. «» , apprécie Naslin. Et aussi de transposer le concours à quatre clubs de D1 Arkema dès la reprise.En septembre 2020, l’initiative est donc reconduite auprès de dix clubs volontaires : les 4 précurseurs, rejoints par le LOSC, Valenciennes, Reims, Troyes, Le Havre et Caen. «» , détaille Naslin.Si les clubs participants sont volontaires, au sein des centres, le choix n’est pas laissé aux U16 : chaque joueur a une plaidoirie à faire. «» , sourit Yannick Menu, directeur du centre de formation du Stade de Reims. «» , confie Anas Oulahcene, 16 ans, lauréat du concours rémois. A Lille, Gédéon Elonga confirme : «» . Mais les deux jeunes hommes, comme la plupart de leurs potes, ont vite changé d’avis : «» , avoue Anas.C’est là que les équipes de Prométhée Education entrent en action. Habitués à intervenir dans des collèges et lycées sur les mêmes thèmes, les intervenants (tous étudiants) préparent des ateliers sur-mesure pour les centres de formation. «» , glisse Hippolyte, l’un des intervenants, pas spécialement fan de foot à la base d’ailleurs . «» .L’idée, c’est de créer un cadre familier pour démystifier la prise de parole. «» , témoigne Anas, «» . Plusieurs fois, les référents au sein des club se sont même étonnés de la forme des ateliers : «» , justifie Mohamed Slim.Autre élément qui explique ce succès auprès des jeunes, c’est l’aspect concours. A Lille, le vainqueur Gédéon ne s’en cache pas : «» . Un état d’esprit qui a étonné Hippolyte : «» . Autre spécificité des jeunes du centre, leur relationnel beaucoup moins scolaire : «» , ajoute Cyrena, elle aussi intervenante.En 6 ateliers, les joueurs sont prêts : les outils rhétoriques ont été intégrés, les thèmes de plaidoiries choisis par chacun, et l’argumentation ficelée. Ne reste plus qu’à passer devant le jury lors de la finale interne, dont le lauréat participera à la finale nationale début juin. A Lille, le club investit même le théâtre emblématique de la ville pour l’occasion : «» , justifie Sofiane Talbi, référent du LOSC sur le projet. Effet réussi : «» , avoue Gédéon. Surtout que face à lui, comme dans les autres clubs, le jury a fière allure. A Reims par exemple, on y retrouve, entre autres, le président Jean Pierre-Caillot, son adjoint Didier Perrin, mais aussi Yunis Abdelhamid ou Tess David, joueuse de D1 Féminine. «» confie Anas.De quoi susciter la jalousie des plus grands du centre, qui auraient bien participé eux aussi à cette fête. «» , estime Guillaume Naslin. Au pupitre, les joueurs défilent et les thèmes aussi. A Marseille, le lauréat Keylian Hamidou s’est par exemple exprimé sur "Quel est le meilleur match de l’Equipe de France ?": «» , note Lucie Venet, directrice exécutive d’OM Fondation. A Reims, Anas a lui défendu la coupe du monde face au ballon d’or, tandis que Kessya a remporté le concours féminin en argumentant sur la nécessité des autres pour réussir personnellement. Enfin à Lille, Gédéon s’est interrogé sur l'utilité d’être sous pression pour performer.Mais tout ça, concrètement, ça sert à quoi ? «» , affirme Mohamed Slim. Dans les faits, ces concours d’éloquence entrent dans la volonté des centres de formation de former des hommes, au-delà des joueurs : «» , énumère ainsi Lucie Venet à la Commanderie. A Reims, Yannick Menu complète : «» . Plus qu'une expérience, c'est aussi un accélérateur de lien. «» , note Guillaume Naslin.Autrement dit, le concours booste la confiance, et contribue au développement personnel de ces ados. Mais il y aussi des intérêts pour le football, évidemment. «» , concède-t-on du côté de l’OM. Or, la communication ce n’est pas que devant les médias. «» , avoue ainsi le rémois Anas, introverti au quotidien, mais libéré par l’exercice. Lauréate du concours féminin à Reims (qui a lieu au sein des équipes premières de D1 féminine), Kessya Bussy ajoute : «» .Le terrain justement, venons-y. Car au-delà de l’esprit de compétition travaillé par le concours, Yannick Menu note des bénéfices concrets du concours d’éloquence sur le niveau de jeu de ses U16 : «» .Mohamed Slim, qui a recueilli les retours de tous les référents, ajoute : «» . De quoi aller chercher des titres ? En tout cas, tous espèrent ramener la couronne nationale après la finale à Paris le 2 juin prochain. «» , prévient Gédéon. De là à préférer gagner le concours national d’éloquence plutôt que la coupe Gambardella ? A Reims, Yannick Menu conclut : «» .