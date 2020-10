Les compétitions de sports professionnelles vont pouvoir continuer

Le match @OM_Officiel @RCLens, comptant pour la 9e journée et initialement prévu le vendredi 30 octobre à 21h, est reporté#OMRCL https://t.co/LRRmIxLIwF — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 28, 2020

Décision de la FFF sur les compétitons à la suite de l'annonce par le Président de la République des mesures sanitaires de confinement ⤵ https://t.co/Z6A0OrONIe — FFF (@FFF) October 29, 2020

JB

Ouf, le football professionnel français est sauvé.Alors que mercredi soir le président de la République Emmanuel Macron annonçait un nouveau confinement, le sport de haut niveau français restait en suspens. Mais la ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu, a annoncé dans la nuit de mercredi à ce jeudi que les compétitions réservées aux professionnels seront bien maintenues : «» Alors que la LFP annonçait le report du match entre l’Olympique de Marseille et Lens ce mercredi à cause du trop grand nombre de joueurs Sang et Or positifs à la Covid-19 , les autres matchs de ce week-end auront donc bien lieu.De plus, ce jeudi la FFF a publié un communiqué indiquant la suspension de «» Toutefois il est aussi précisé que les championnats du National, de la D1 Arkema et de la D1 Futsal ne sont pas concernés par cette décision, et pourront donc se jouer à huis clos. Concernant les Equipes de France, les rencontres sont maintenues.Dommage, c’était le dernier espoir pour ne pas se coltiner Chambly-Dunkerque ce week-end.