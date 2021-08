Les commissions allouées aux agents multipliées par cinq sur la dernière décennie

Delve into the detail behind $48.5bn worth of player trading between 2011 and 2020 with FIFA's 'Ten Years of International Transfers Report'. https://t.co/0SkxS2rh6A pic.twitter.com/03mWg9ZyXD — FIFA.com (@FIFAcom) August 30, 2021

PC

Attention, nombres à plusieurs chiffres.Dans un rapport statistique publié ce lundi quadrillant la dernière décennie de transferts internationaux, la FIFA a mis en lumière plusieurs données significatives. Certaines ne sont pas des surprises : les 30 clubs les plus dépensiers du monde entre 2011 et 2020 sont européens, et parmi eux, 12 sont anglais. D'autres interrogent un peu plus.Le rapport constate en effet une baisse drastique des contributions de solidarité lors des transactions, soit les sommes versées aux clubs éducateurs et formateurs d'un joueur lorsque celui-ci est transféré. Alors que moins de 12 000 transferts ont été recensés en 2011 contre plus de 18 000 en 2019, le total de ces indemnités de formation n'a grimpé que d'un demi-million de dollars entre 2011 et 2020, passant de 38 à 38,5 millions de dollars. À l'inverse, il a fait bon être agent de joueurs depuis 2011, puisque le total des commissions allouées aux agents a quasiment été multiplié par cinq, passant de 131 millions en 2011 à plus de 640 millions de dollars en 2019. Un fossé suffisamment énorme pour que la FIFA rappelle d'elle-même dans son rapport la création d'une Chambre de compensation, visant à mieux rémunérer la formation.Mino Raiola ricane.