Les clubs de National 1 vont protester contre la FFF et la LFP

FG

La tension monte chez les pensionnaires de troisième division.Selon les informations dévoilées par Ouest-France , les présidents des dix-huit clubs de National 1 vont se réunir ce mercredi pour protester contre la FFF et la LFP. En cause, une compensation financière à hauteur de 250 000 euros, équivalent au montant des Droits tv perçus à cet échelon, promis par la Fédération et la Ligue pour palier à l’absence de billetterie et qui n’aurait pas été versée dans son intégralité.En effet, 100 000 euros auraient été envoyés aux équipes de National 1, qui demandent aujourd’hui aux instances françaises de tenir leurs engagements. Hormis le Red Star et Boulogne-sur-Mer, qui grâce à leur parcours en Coupe de France vont toucher un pactole non négligeable, les autres clubs subissent de plein fouet l’arrêt de la saison dernière ainsi que la décision de jouer les matchs à huis clos.Une querelle supplémentaire entre le football amateur et les instances françaises.