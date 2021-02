Les clubs de D2 féminine demandent la reprise du championnat

AD

Trop, c'est trop.Alors que le championnat de D2 féminine est à l'arrêt depuis quatre mois en raison de la crise sanitaire, le collectif des quatorze clubs amateurs de D1 et D2 féminines ont publié un communiqué pour dénoncer le manque d' «» et d' «» , exigeant une reprise du championnat de D2 ainsi que de la Coupe de France féminine.Le communiqué rappelle que «» et que «» . Les clubs signataires mettent en avant de nombreux arguments : la présence d'internationales françaises et étrangères préparant les JO de Tokyo dans leurs effectifs, de nombreuses joueuses des Bleues sont passées par la D2F, les efforts de clubs pensionnaires de deuxième division sur la formation et la professionnalisation de leurs structures, etc.