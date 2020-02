Les Blues ne se rassurent pas à Bournemouth

Bournemouth (4-3-3) : Ramsdale - Smith, S. Cook, Aké, Stacey - L. Cook (Gosling, 81e), Lerma, Billing - Fraser, C. Wilson, King (Stanislas, 68e). Entraîneur : Eddie Howe.



Caballero - Azpilicueta, Christensen, Tomori (Willian, 64e) - R. James, Jorginho (Barkley, 64e), Kovačić, M. Alonso - Mount, Pedro - Giroud (Batshuayi, 72e). Entraîneur : Frank Lampard.

CherriesBluesSe relancer, rebondir et réagir.Voilà l’objectif descontre Bournemouth, après la claque reçue face au Bayern Munich (0-3) mardi à Stamford Bridge en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions. Mission ratée pour les joueurs de Frank Lampard, qui repartent avec un nul (2-2) du Vitality Stadium. Le premier de l’histoire de la Premier League, entre les deux équipes.L’engagement était bel et bien présent, ce samedi après-midi à Bournemouth. Les, forts de deux succès consécutifs en championnat, font vivre vingt premières minutes compliquées aux. Chelsea ouvre finalement le score, à la 33minute. Sur un centre délivré par James, Giroud, dos au but, coupe au premier poteau et trouve la transversale. Qui renvoie le ballon sur Alonso, lequel termine le travail. Alors que Giroud manque de faire le break en début de seconde période, lessont rapidement rattrapés par l’efficacité de leur adversaire devant les buts. Comme à leur habitude, lesrecollent au score sur coup de pied arrêté. À la 54minute, Ryan Fraser frappe un corner et trouve Lerma qui fait la différence face à Kovačić. Et Chelsea bascule du bonheur au malheur... en deux minutes. Car Bournemouth renchérit, à la 57minute, grâce à un but de King face à une défense destotalement dépassée sous un déluge de pluie et de grêle symbolisant la mauvaise période bleue. Mais Frank Lampard réalise un coahing payant : si le but de Batshuayi est refusé par la VAR, Chelsea retrouve la hargne avec l'inarrêtable Alonso qui permet à son équipe de repartir de Bournemouth avec un (triste) petit point.La confirmation des difficultés du moment de Chelsea, après la déroute face à Munich.